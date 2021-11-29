Польша из-за омикрон-штамма закрыла авиасообщение с Африкой и продлила карантин

В Польше власти запретили перелеты в семь стран Африки после того, как появилась угроза распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса. Также введен карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны, прибывшие граждане в течение 14 дней будут обязаны соблюдать самоизоляцию. Об этом стало известно из заявления главы Минздрава Польши.
- В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений, - сказал глава польского Минздрава Адам Недзельский.
При этом после сделанного теста на коронавирус самоизоляция может быть сокращена до восьми дней в случае, если тест оказался отрицательным.
В ноябре в Южной Африке был обнаружен новый мутировавший штамм коронавируса, которому дали название «омикрон». Первой ограничения ввела Великобритания, отменив авиасообщения с шестью африканскими странами.
Новый штамм коронавируса является более заразным из-за мутаций, которые с ним произошли.