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Польша из-за омикрон-штамма закрыла авиасообщение с Африкой и продлила карантин

3:06:0811/29/2021
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Новый штамм коронавируса является более заразным из-за мутаций, которые с ним произошли.

Новый штамм коронавируса мутировал и стал более заразным и опасным. Фото: GETTY IMAGES

В Польше власти запретили перелеты в семь стран Африки после того, как появилась угроза распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса. Также введен карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны, прибывшие граждане в течение 14 дней будут обязаны соблюдать самоизоляцию. Об этом стало известно из заявления главы Минздрава Польши.

- В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений, - сказал глава польского Минздрава Адам Недзельский.

При этом после сделанного теста на коронавирус самоизоляция может быть сокращена до восьми дней в случае, если тест оказался отрицательным.

В ноябре в Южной Африке был обнаружен новый мутировавший штамм коронавируса, которому дали название «омикрон». Первой ограничения ввела Великобритания, отменив авиасообщения с шестью африканскими странами.

Новый штамм коронавируса является более заразным из-за мутаций, которые с ним произошли.

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