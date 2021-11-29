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29.11
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«Омикрон» положит конец пандемии коронавируса после адаптации человека к новому штамму, заявил вирусолог

3:35:1111/29/2021
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Окончательные выводы о вреде или пользе «омикрона» делать пока рано. Пока неизвестно, как он действует на пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Приспособление человечества к новому штамму коронавируса «омикрон» и окончание после этого пандемии предположил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По всей вероятности, «это тот вирус, который мы давно ждем и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжелых последствий», отметил ученый.

«Я думаю, что, если он действительно хорошо распространится по миру, на этом все и закончится», — цитирует вирусолога Lenta.Ru.

Он считает, что в генетическом материале человека есть включенные туда вирусные геномы - неинфекционные. А инфекционные вирусы, попадающие в организм, человек может не заметить.

По его словам, окончательные выводы о вреде или пользе «омикрона» делать пока рано. Пока неизвестно, как он действует на пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

Появившийся в начале ноября новый штамм коронавируса ВОЗ назвала вызывающим беспокойство. По предварительным выводам, риск повторного инфицирования при контакте с «омикроном» повышается у людей, переболевших ковидом. Новый штамм из Южной Африки уже распространился по Европе и достиг Канады.

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Омикрон станет последним?

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