«Омикрон» положит конец пандемии коронавируса после адаптации человека к новому штамму, заявил вирусолог

Приспособление человечества к новому штамму коронавируса «омикрон» и окончание после этого пандемии предположил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По всей вероятности, «это тот вирус, который мы давно ждем и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжелых последствий», отметил ученый.
«Я думаю, что, если он действительно хорошо распространится по миру, на этом все и закончится», — цитирует вирусолога Lenta.Ru.
Он считает, что в генетическом материале человека есть включенные туда вирусные геномы - неинфекционные. А инфекционные вирусы, попадающие в организм, человек может не заметить.
По его словам, окончательные выводы о вреде или пользе «омикрона» делать пока рано. Пока неизвестно, как он действует на пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.
Появившийся в начале ноября новый штамм коронавируса ВОЗ назвала вызывающим беспокойство. По предварительным выводам, риск повторного инфицирования при контакте с «омикроном» повышается у людей, переболевших ковидом. Новый штамм из Южной Африки уже распространился по Европе и достиг Канады.