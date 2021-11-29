Даты новогодних каникул в школах Новосибирской области назвал министр образования

Даты начала и окончания зимних каникул в школах Новосибирской области стали известны 29 ноября. Об этом рассказал глава регионального министерства образования Сергей Федорчук.
По его словам, новогодние каникулы продлятся не менее 10 дней. Предположительно, отдых начнется 28, 29 и 30 декабря, а последний каникулярный день — 9 января 2022 года. Таким образом третья четверть начнется у школьников 10 января.
Впрочем, как сообщил Федорчук, в график могут внести коррективы в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
При этом министр напомнил, что решения о начале и окончании каникул принимают сами школы, ориентируясь на свои учебные планы и опираясь на рекомендации Минпросвещения РФ.