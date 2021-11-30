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Магнитная буря 30 ноября 2021: двухбалльные волнения магнитосферы Земли вызовет солнечный ветер

10:45:0511/29/2021,София Мальцева
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Обычно под влиянием оказываются электроприборы, наземные спутники, а также здоровье людей.

Геомагнитные бури происходят, когда на Солнце возникают вспышки радиоактивных частиц, которые достигают нашей планеты с помощью солнечного ветра. Фото: Pixabay.com

Прогноз магнитных бурь на 30 ноября показывает небольшие геомагнитные волнения. До 16.00 по новосибирскому времени, ожидается спокойная обстановка магнитосферы Земли, после чего возникнут небольшие колебания, силой в два балла.

Геомагнитные бури происходят, когда на Солнце возникают вспышки радиоактивных частиц, которые достигают нашей планеты с помощью солнечного ветра. Сила удара о магнитосферу создает колебания, которые могут приводить к негативным последствиям на Земле. Обычно под влиянием оказываются электроприборы, наземные спутники, а также здоровье людей.

Геомагнитные бури усиливают негативный эмоциональный фон человека и могут повлиять на сердечно-сосудистую систему. Многие люди испытывают нарушения в своих циркадных ритмах, просыпаясь ночью с дальнейшими трудностями засыпания.

Также возникают головные боли и скачки давления.

Как избавиться от бессонницы в магнитные бури

Избегайте употребления кофеина, никотина, алкоголя или тяжелой пищи перед сном.
Физические упражнения имеют много преимуществ для здоровья.

Однако избегайте физических упражнений за пару часов до сна. Исследования показывают, что лучшее время для занятий спортом – утро.

Выйдите на свежий воздух. Пребывание на свежем воздухе, свободное от ежедневных отвлекающих факторов и нагрузок поможет вам расслабиться. А также уменьшит общее напряжение, которое появляется у метеопатов в магнитную бурю.

Как себя чувствовали наши читатели?

Давление низкое, не могу уснуть долгое время.

Трудно дышать, суставы ломит.

Усталость и давление скачет.

Сложно сосредоточиться в такие периоды.

Внутреннее напряжение появляется.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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