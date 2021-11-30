Врач рассказала о легких симптомах при заражении Омикроном

Южноафриканский врач, который поднял тревогу по поводу Омикрона, сказал в воскресенье, что у десятков ее пациентов, подозреваемых в наличии нового варианта, проявились только легкие симптомы и они полностью выздоровели без госпитализации.
Анжелика Кутзее, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, сказала AFP, что за последние 10 дней она приняла около 30 пациентов, у которых были положительные результаты на COVID-19, но были незнакомые симптомы, пишет medicalxpress.com.
«То, что привело их в операцию, - это крайняя усталость, - сказала она из Претории, где она практикует.
Она сказала, что это необычно для молодых пациентов.
Большинство из них составляли мужчины в возрасте до 40 лет. Чуть менее половины были вакцинированы.
По ее словам, у них также были легкие мышечные боли, «першение в горле» и сухой кашель. Лишь у некоторых была слегка повышенная температура.
Эти очень легкие симптомы отличались от других вариантов, которые давали более серьезные симптомы.
Кутзи предупредила чиновников здравоохранения о «клинической картине, которая не соответствует Дельте» - преобладающему варианту в Южной Африке - 18 ноября, когда она приняла первых семи из своих 30 с лишним пациентов.
Она сказала, что южноафриканские ученые к тому времени уже подобрали вариант, тогда известный как B.1.1.529, о котором они объявили 25 ноября.
Эта новость вызвала паническую волну запретов на поездки на юг Африки, поскольку страны спешили сдержать его распространение - меры, которые правительство Южной Африки считает «поспешными» и несправедливыми.
Кутзи сказал, что очень жаль, что Омикрон разрекламировали как «этот чрезвычайно опасный вариант вируса» с множеством мутаций, в то время как его вирулентность все еще была неизвестна.
Всемирная организация здравоохранения назвала это поводом для беспокойства, и ученые работают над тем, чтобы оценить его поведение.
Считается, что сильно мутировавший вариант очень заразен и устойчив к иммунитету, хотя его способность избегать вакцинации все еще оценивается.
«Мы не говорим, что серьезных заболеваний не будет», - сказал Кутзи.
Но «на данный момент даже у невакцинированных пациентов, которых мы наблюдали, наблюдаются легкие симптомы ».
«Я совершенно уверена ... у многих людей в Европе уже есть этот вирус», - отметила она.
Официальная статистика показывает, что почти три четверти случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке в последние дни, были идентифицированы как Omicron.
С тех пор, как Южная Африка поделилась своим открытием, в последние дни инфекции Omicron были обнаружены в ряде стран, включая Австралию, Италию, Великобританию и Бельгию.
«Мы увидим рост числа случаев», - предупредил Кутзи.
В наиболее пострадавшей стране континента ежедневный уровень позитивных реакций на COVID подскочил с 3,6 процента в среду до 9,2 процента в субботу.
Цифры остаются относительно низкими по сравнению с наиболее пострадавшими странами мира, однако на сегодняшний день зарегистрировано около 2,9 миллиона случаев заболевания и 89 791 смертельный исход.