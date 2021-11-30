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29.11
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Врач рассказала о легких симптомах при заражении Омикроном

5:30:5011/29/2021
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Кутзи сказал, что очень жаль, что Омикрон разрекламировали как «этот чрезвычайно опасный вариант вируса» с множеством мутаций, в то время как его вирулентность все еще была неизвестна.

Считается, что сильно мутировавший вариант очень заразен и устойчив к иммунитету, хотя его способность избегать вакцины все еще оценивается. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Южноафриканский врач, который поднял тревогу по поводу Омикрона, сказал в воскресенье, что у десятков ее пациентов, подозреваемых в наличии нового варианта, проявились только легкие симптомы и они полностью выздоровели без госпитализации.

Анжелика Кутзее, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, сказала AFP, что за последние 10 дней она приняла около 30 пациентов, у которых были положительные результаты на COVID-19, но были незнакомые симптомы, пишет medicalxpress.com.

«То, что привело их в операцию, - это крайняя усталость, - сказала она из Претории, где она практикует.

Она сказала, что это необычно для молодых пациентов.

Большинство из них составляли мужчины в возрасте до 40 лет. Чуть менее половины были вакцинированы.

По ее словам, у них также были легкие мышечные боли, «першение в горле» и сухой кашель. Лишь у некоторых была слегка повышенная температура.

Эти очень легкие симптомы отличались от других вариантов, которые давали более серьезные симптомы.

Кутзи предупредила чиновников здравоохранения о «клинической картине, которая не соответствует Дельте» - преобладающему варианту в Южной Африке - 18 ноября, когда она приняла первых семи из своих 30 с лишним пациентов.

Она сказала, что южноафриканские ученые к тому времени уже подобрали вариант, тогда известный как B.1.1.529, о котором они объявили 25 ноября.

Эта новость вызвала паническую волну запретов на поездки на юг Африки, поскольку страны спешили сдержать его распространение - меры, которые правительство Южной Африки считает «поспешными» и несправедливыми.

Кутзи сказал, что очень жаль, что Омикрон разрекламировали как «этот чрезвычайно опасный вариант вируса» с множеством мутаций, в то время как его вирулентность все еще была неизвестна.

Всемирная организация здравоохранения назвала это поводом для беспокойства, и ученые работают над тем, чтобы оценить его поведение.

Считается, что сильно мутировавший вариант очень заразен и устойчив к иммунитету, хотя его способность избегать вакцинации все еще оценивается.

«Мы не говорим, что серьезных заболеваний не будет», - сказал Кутзи.

Но «на данный момент даже у невакцинированных пациентов, которых мы наблюдали, наблюдаются легкие симптомы ».

«Я совершенно уверена ... у многих людей в Европе уже есть этот вирус», - отметила она.

Официальная статистика показывает, что почти три четверти случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке в последние дни, были идентифицированы как Omicron.

С тех пор, как Южная Африка поделилась своим открытием, в последние дни инфекции Omicron были обнаружены в ряде стран, включая Австралию, Италию, Великобританию и Бельгию.

«Мы увидим рост числа случаев», - предупредил Кутзи.

В наиболее пострадавшей стране континента ежедневный уровень позитивных реакций на COVID подскочил с 3,6 процента в среду до 9,2 процента в субботу.

Цифры остаются относительно низкими по сравнению с наиболее пострадавшими странами мира, однако на сегодняшний день зарегистрировано около 2,9 миллиона случаев заболевания и 89 791 смертельный исход.

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COVID-19антитела вакцинаСимптомы.коронавирус. Омикрон
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