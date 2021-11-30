Исследование: водители касаются своего лица почти 30 раз в час

Новое исследование Ноттингемского университета показало, что водители касаются своего лица в среднем 26 раз в час, что потенциально может распространять микробы и инфекцию, если мытье рук неадекватно.
Исследователи из исследовательской группы по человеческому фактору при Университете тщательно изучили 31 час архивных видеозаписей, полученных в ходе двух исследований вождения на дорогах, в которых задокументировано 36 опытных водителей, пишет medicalxpress.com.
Было замечено, что с небольшим или отсутствующим осознанным самосознанием водители касались своего лица или вокруг него 26,4 раза в час, причем каждое прикосновение длилось почти четыре секунды. Больше всего было затронуто лицо (79,6%), затем волосы (10%), шея (8,6%) и плечи (1,7%).
В 42,5% случаев водители контактировали со слизистыми оболочками (внутренней поверхностью губ, ноздрей и глаз) примерно каждые пять минут, причем чаще всего использовали кончики пальцев и большие пальцы рук - участки, которые часто пропускаются при мытье рук.
Данные указывают на отсутствие различий между полами и разными возрастными профилями, предполагая, что все водители потенциально подвергаются риску заражения в результате прикосновения к лицу во время движения в дорожном транспортном средстве.
Исследователи признают, что поведение, связанное с прикосновением к лицу (например, ковыряние в носу и чистка ушей), может быть гораздо более распространенным, чем они наблюдали, особенно когда водители путешествуют одни в «уединении» своего автомобиля.
Соавтор исследования д-р Дэвид Р. Лардж из Исследовательской группы по человеческому фактору сказал: «Прикосновение к лицу представляет риск передачи для водителя, особенно если этот автомобиль используется или используется несколькими лицами, а также при плохой гигиене рук. .
«Например, почесывая нос или теряя глаз, водитель может непреднамеренно передать им на лицо вирусы или другое опасное инородное вещество, приобретенное с загрязненного элемента управления или поверхности транспортного средства во время вождения или перед посадкой в транспортное средство.
«Вождение как задача уже имеет множество физических точек соприкосновения и требует ручных манипуляций с различными устройствами управления. Понимание того, как они перемежаются внутренним человеческим поведением, таким как прикосновение к лицу, и их потенциальное влияние на здоровье и гигиену, а также задача -связанные факторы, такие как функция и производительность, безусловно, важны".
Согласно документу, сложность управления транспортным средством и связанная с этим рабочая нагрузка (физические и когнитивные требования к вождению) оказали значительное влияние на частоту прикосновений к лицу. Водители, по-видимому, были менее склонны прикасаться к своему лицу во время эпизодов высокой нагрузки, например, при подготовке или смене полосы движения или маневре поворота (на 21,7 меньше касаний лицом).
Решения
Результаты исследования представляют собой новую перспективу для объяснения того, как привычки людей, такие как прикосновение к лицу, пересекаются с рутинными задачами вождения, что до сих пор мало изучалось.
Соавтор Финиан Ральф, который учился на степень магистра в группе исследования человеческого фактора на момент написания статьи, считает, что сокращение или устранение ненужного физического контакта с поверхностями и устройствами в автомобиле может как уменьшить передачу, так и переосмыслить водителя и пассажирский опыт.
Результаты исследования могут помочь в разработке технологических решений, таких как полностью «бесконтактные» интерфейсы - вместо использования сфокусированной руки или мимики, например, для взаимодействия с информационно-развлекательными и комфортными функциями автомобиля.
Более того, системы мониторинга водителей, которые уже могут определять усталость и отвлечение внимания, отслеживая, среди прочего, частоту моргания глаз и кивок головы, могут быть разработаны и развернуты для обнаружения или прогнозирования непреднамеренного прикосновения к лицу.
Ральф, который в настоящее время является консультантом по человеческим факторам в Tactix, Human Systems Group, базирующейся в Австралии, объясняет: «Таким образом, водитель может быть предупрежден, если система обнаружит необычное поведение, указывающее на прикосновение к лицу, или ему будет предоставлена предварительная информация. нарочитое предупреждение, например, в периоды низкой нагрузки при вождении, когда результаты нашего исследования показывают, что прикосновение к лицу может быть выше, хотя признано, что такие предупреждения могут стать раздражающими ».
Внимание к автомобильной среде для предотвращения прикосновения к лицу также может быть достигнуто с помощью простых и экономичных решений, таких как заметные предупреждения для повышения осведомленности.
Кампании по информированию о здоровье, аналогичные тем, которые уже были развернуты во время текущей пандемии COVID-19, могут помочь повысить осведомленность водителей о потенциальных рисках, связанных с прикосновением к лицу, и побудить их избегать этого. Они также могут усилить практику мытья рук перед посадкой в машину и рекомендовать водителям продезинфицировать руки, когда они садятся в машину.
Напоминания и уведомления могут быть расположены внутри транспортных средств в обычном поле зрения водителя или включены в интерфейс человек-машина (например, в информационно-развлекательную приборную панель автомобиля), чтобы стимулировать принятие и поддержание этих новых моделей поведения.
Исследование под названием «Вы не можете прикоснуться к этому! Поведение при прикосновении к лицу во время вождения: последствия для здоровья, гигиены и человеческого фактора» опубликовано в журнале Ergonomics .