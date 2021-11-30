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Погода в Бердске 30 ноября 2021: в последний день месяца ожидается безветренная теплая погода

11:30:1211/29/2021
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В этот день приходили к колодцам и водоемам, слушали воду. Если она тихая, то зима будет теплой, если шумит – жди морозов и заносов.

В этот день приходили к колодцам и водоемам, слушали воду. Фото: Pixabay.com

30 ноября погода в Бердске понизится и с утра температура воздуха составит -9 градусов, а в обед поднимется до - 8, -7 градусов. При этом подует южный ветер 2,8 м/c. При относительной влажности воздуха 73 %. Атмосферное давление понизится и составит 759 мм ртутного столба.

30 ноября отмечается народно-христианский праздник Григория Чудотворца. В этот день приходили к колодцам и водоемам, слушали воду. Если она тихая, то зима будет теплой, если шумит – жди морозов и заносов.

Наши предки на Григория Чудотворца всегда ходили в баню, чтобы оставаться здоровыми в течение всего будущего года. Также этот день всегда хотели провести с семьей. Считается, если собраться всем вместе на Григория — семья будет дружная и крепкая.

Существовали в этот день и несколько категорических запретов. В частности, на Григория нельзя примерять чужое обручальное кольцо и чужие вещи — есть риск променять свое счастье и забрать себе плохое судьбы владельца вещей.

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традициипраздникипогода в бердскеприметы день Григория Чудотворца
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