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Исследование: работают ли на самом маски и социальная дистанция?

6:00:1511/29/2021,от Хьюстона методистской
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Ослабление требований к маскам, социальное дистанцирование и снижение показателей вакцинации в конечном итоге привело к четвертому всплеску коронавируса.

Результаты под названием «Возрождение сезонных респираторных вирусов в Хьюстоне, штат Техас, после ослабления ограничений COVID-19» были опубликованы этой осенью в Microbiology Spectrum. Фото: Pixabay

Хьюстонское методистское исследование показало быстрое возвращение сезонных респираторных вирусов после ослабления ограничений COVID-19 в Техасе, продемонстрировав эффективность маскировки, дистанцирования и других мер предосторожности в предотвращении распространения многих респираторных заболеваний, а не только COVID-19.

Этот рост респираторных вирусов, не связанных с COVID, до уровня, предшествующего пандемии, произошел сразу после того, как Техас прекратил действие своих масок в начале марта и снял ограничения для предприятий, которые могли возобновить работу на 100%. Еще больше способствовало всплеску случаев заболевания - обновленные рекомендации по COVID-19 от CDC в середине мая, которые застали многих врасплох, дав полностью вакцинированную лицензию на возобновление деятельности без масок и дистанцирования, хотя два месяца спустя маски были восстановлены для всех, когда В июле произошел всплеск дельты, пишет medicalxpress.com.

Результаты под названием «Возрождение сезонных респираторных вирусов в Хьюстоне, штат Техас, после ослабления ограничений COVID-19» были опубликованы этой осенью в Microbiology Spectrum, рецензируемом научном журнале, который выходит раз в два месяца Американским обществом микробиологии. С. Уэсли Лонг, доктор медицины, доктор философии, медицинский директор диагностической микробиологии в Houston Methodist, является автором исследования.

«Это резкое возрождение сезонных респираторных вирусов в Хьюстоне не стало неожиданностью после того, как в Техасе были отменены требования к маскам и были отменены другие меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование и ограничение количества посетителей в магазинах, ресторанах и на различных мероприятиях». Долго сказал. «Сообщения о росте количества респираторных вирусных заболеваний, не связанных с COVID, после снятия ограничений COVID, были тенденцией, которую мы наблюдали как в США, так и во всем мире».

Это ослабление требований к маскам, социальное дистанцирование и снижение показателей вакцинации в конечном итоге привело к четвертому всплеску, наблюдавшемуся во многих частях страны этим летом, и оказалось самым сильным всплеском пандемии на сегодняшний день.

Когда Лонг и его команда заметили кластер сезонных коронавирусных инфекций, не связанных с COVID, диагностированных в Houston Methodist ранее в этом году весной, они извлекли данные для респираторных патогенов в Хьюстоне. Они обнаружили, что, хотя риновирусные и энтеровирусные инфекции начали восстанавливаться осенью 2020 года после ослабления ограничений пропускной способности баров и ресторанов в Техасе, сезонные коронавирусы, не связанные с COVID, парагрипп и респираторно-синцитиальный вирус (RSV) демонстрировали устойчивый рост случаев в течение Спустя четыре месяца после маски мандаты на дистанцию ​​и занятость были отменены.

Серия гистограмм исследования иллюстрирует поразительные приливы и отливы диагнозов респираторных вирусов, не связанных с COVID, в Хьюстоне на каждом этапе принятия и смягчения мер предосторожности. Исследовательская группа наблюдала рост числа случаев парагриппа и сезонных коронавирусов по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, в летние месяцы резко возросло количество случаев RSV. С апреля по июнь в районе Хьюстона наблюдалось увеличение случаев RSV более чем на 200%. Длинные заметки, аналогичный рост RSV был замечен в других местах, особенно в Австралии, после того, как там были ослаблены меры по COVID-19. Со времени исследования, в котором эти вирусы отслеживались до конца июня, количество случаев RSV достигло пика в июле.

Лонг сказал, что его команда также отметила рост риновирусов и энтеровирусов в августе и сентябре, но сейчас количество этих вирусов простуды сокращается, поскольку этот рост случаев, вероятно, был связан с повторным открытием школ. Он сказал, что эти пики были вне сезона, отчасти из-за того, что Техас снял окончательные ограничения COVID-19.

«Более года COVID-19 был основной причиной респираторных заболеваний в США, но, поскольку ограничения были ослаблены, клиницистам важно учитывать, что другие респираторные патогены могут вызывать всплески заболеваний за пределами их обычных сезонных пиков, "Долго сказал. «Исследование ясно демонстрирует полезность масок и социального дистанцирования, а также влияние этих нефармакологических мер предосторожности на подавление всех респираторных вирусов , а не только COVID-19».

Гистограммы Houston Methodist положительных тестов на респираторный вирус, не относящиеся к COVID-19, с января 2019 года по июнь 2021 года показывают заметное снижение и всплески после внедрения и ослабления мер предосторожности COVID-19. Предоставлено: Хьюстонский научно-исследовательский институт методистов. Фото: Houston Methodist

Теперь исследователи обращают внимание на грипп и на то, чего ожидать от COVID-19 в будущем, следя за тем, увидим ли мы этой осенью двойную угрозу COVID-19 и гриппа.

«Еще рано говорить наверняка, чего ожидать в этом сезоне гриппа», - сказал Лонг. «На данный момент грипп все еще довольно тихий в Техасе и в других местах по всему миру, но мы на самом деле только в самом начале сезона гриппа, так как он часто достигает пика зимой с декабря по февраль».

Он добавляет, что, хотя грипп пока еще носит очень спорадический характер, в конечном итоге это всего лишь вопрос времени, когда он вернется и может усилиться в любой момент. Кроме того, сейчас в Европе наблюдается пятый всплеск инфекций COVID-19, и Лонг призывает сообщество как можно скорее получить вакцины против COVID-19 и гриппа, поскольку даже грипп вызывает тяжелые заболевания у здоровых людей.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцинамаски. дистанция
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