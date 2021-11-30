Привлечение денег на полную и убывающую луну в любом месяце. Почему ритуалы, проведенные в эти дни, обладают магической силой

Людям давно известно, что Луна оказывает на Землю особое влияние, в основном отражаясь на поведенческих сторонах людей и их физическом состоянии. В небесном теле, которое мы можем увидеть даже из окна нашего дома, заключена огромная сила и ей важно уметь пользоваться себе во благо. Не даром с давних времен различные колдуны, маги, чародеи, прорицатели и экстрасенсы использовали энергию Луны, чтобы проводить множество обрядов и ритуалов, читать заговоры. В современном мире магические практики не так популярны, однако, если вы хотите привлечь деньги в свою жизнь, вам точно подойдут ритуалы для разных лунных фаз.
Проводить денежные ритуалы можно в течение всего лунного цикла, однако самым лучшим временем являются периоды полнолуния и убывающей луны.
Своего энергетического пика Луна достигает в Полнолуние, когда на небе четко и ясно видео ее световой диск. Ритуалы на финансовое благополучие и привлечение денег в этот день особенно сильны и обладают мощным влиянием.
После этого события мощь Луны идет на спад, однако все еще существующей энергии достаточно для проведения финансовых ритуалов. Дни, входящие в период убывающей Луны, способствуют обнулению негативных установок, устранению тех факторов, которые мешают вам получать деньги в желаемом количестве, а также продуктивно их использовать. Ритуалы и иные магические практики устранят ваши программы бедности, заложенные в душе самостоятельно или путем чужого вмешательства.