Помогли ли обещанные денежные призы вакцинировать больше людей от коронавируса?

Согласно новому исследованию экономиста Бена Хансена и исследователей из Университета Бентли, Университета Колорадо в Денвере и Университета штата Сан-Диего, использование денежных лотерей для повышения показателей вакцинации против COVID-19 не было эффективным, пишет medicalxpress.com.
«Мы изучили объявление об этих крупных лотереях за вакцинацию и не нашли подтверждающих доказательств того, что они увеличивают количество вакцинаций», - сказал Хансен.
Команда исследователей хотела изучить успех денежных стимулов, таких как «Vax-a-Million» в Огайо, который был запущен в 19 штатах после того, как количество вакцинаций значительно упало с апреля по май. Лотереи были частью попытки приблизить уровень вакцинации в стране к 70 процентам - цифру, которую президент Джо Байден нацелил на достижение коллективного иммунитета.
Чтобы оценить эффективность этих усилий, группа исследователей изучила данные о ежедневных вакцинациях в каждом из 19 штатов, в которых проводились лотереи, включая Орегон.
Исследователи изучили уровень ежедневной вакцинации как до, так и после объявления лотереи, и сравнили эти данные с показателями вакцинации в штатах без денежных стимулов.
Их выводы показали, что розыгрыши наличных не особо убедили людей пройти вакцинацию. Исследователи сообщили, что связь между объявлениями о лотереях и показателями вакцинации была «очень мала по величине и статистически неотличима от нуля». В лотереях не было ни одной иглы ни для оружия, ни для вакцинации.
Исследователи надеются, что исследование поможет проинформировать разработчиков политики об эффективных и неэффективных способах инвестирования в общественное здравоохранение. Хотя они подчеркивают, что результаты не обязательно отражают какие-либо обобщения о стимулах и вакцинах, они все же считают, что результаты демонстрируют необходимость рассмотрения других усилий, таких как гарантированные стимулы или более эффективное информирование о вакцинации.