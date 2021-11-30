Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня

1 декабря отмечается народно-христианский праздник в память о Платоне и Романе Зимоуказателей. Православная церковь в этот день отмечает память мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Зимоуказателями их назвали за то, что по первому зимнему дню раньше определяли, какая погода будет всю зиму. Следили за ней в течение всего дня.
Святые мученики оба пострадали за проповеди христианства среди язычников, в период гонений на христиан.
Считается, что святые Платон и Роман помогают, если в семье не хватает денег. Святые мученики помогают вскоре с материальным достатком. Но молиться следует до того, как вы соберетесь что-то сделать в этот день. В народе молитва этим святым и именно в праздник имеет большую силу. На Руси часто просили благополучно пережить зиму и собрать богатый урожай следующей осенью.
Что нужно сделать в этот деньПостарайтесь в этот день помочь нищим милостыней. Подарите им предметы быта и одежду, которая вам больше нужна.
Кроме того, если вы давно планируете поехать куда-нибудь отдохнуть, то спокойно отправляйтесь в дальний путь. Такое путешествие будет удачными и счастливыми.
Что не следует делать 1 декабряВ праздник запрещены любые ссоры, поскольку они могут продолжаться весь следующий год.
В этот день постарайтесь не злиться на своих близких и родных. Постарайтесь быть доброжелательнее и сдерживать свои эмоции.