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Лунный календарь на продажу, покупку и аренду недвижимости в декабре 2021: как ориентироваться по фазам луны для выбора самых лучших и избегания самых плохих дней для сделок

7:15:1711/29/2021
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Продажа, покупка и аренда недвижимости являются важными делами, требующими четкого планирования. Именно поэтому важно использовать лунный календарь.

К планированию дат покупок и иных финансовых сделок необходимо подходить очень внимательно и ответственно. Фото: Pixabay.com
К планированию дат покупок и иных финансовых сделок необходимо подходить очень внимательно и ответственно. Фото: Pixabay.com

Финансовые сделки являются неотъемлемой частью жизни людей. Они ждут нас на каждом шагу, начиная от банальной оплаты проезда и заканчивая крупными финансовыми сделками по покупке автомобиля или квартиры, по оплате дорогостоящего путешествия или иной другой вещи. Чтобы выбрать удачную дату для покупок и продаж недвижимости, необходимо обратиться к лунному календарю. В нем хранится информация о лучших и худших днях для денежных сделок, а также информация о том, какая лунная фаза считается самой удачной для покупок и продаж.

Лунные фазы и их влияние на финансовые сделки.

Так как Луна расположена зеркально к Земле и Солнцу, всего существует четыре лунные фазы: новолуние, растущая луна, полнолуние и убывающая луна. Каждая из этих фаз является составляющими лунного месяца и вносят свое влияние на определенные стороны жизни людей.

Новолуние. В период новолуния не рекомендуется проводить операций с деньгами, однако сидеть без дела не нужно. Данный временной промежуток подходит для планирования покупок и серьезного обдумывания их необходимости.

Растущая луна. Покупки в это время будут не проблемными, даже удачными. Однако брать или давать в долг кому-либо не рекомендуется, поскольку вы рискуете потерять свой финансовый достаток и не вернуть кому-либо одолженные средства.

Полнолуние. Полнолуние является энергетически сильным событием, которое мощно влияет на состояние людей и на их мысли. В этот период не рекомендуется принимать важных решений, в том числе решений финансового характера.

Убывающая луна. Период убывающей луны после полнолуния считается благоприятным. Это лучшее время для закрытия кредитов и возврата долгов. Однако давать в долг астрологи в этот период крайне не рекомендуют, поскольку после своих денег обратно вы точно не получите.

Лунный календарь на продажу, покупку и аренду недвижимости в декабре 2021.

Продажа недвижимости.

Благоприятные дни: 1, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 декабря.
Неблагоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30 декабря.

Покупка недвижимости.

Благоприятные дни: 1, 2, 5, 8, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 31 декабря.
Неблагоприятные дни: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 27 декабря.

Аренда недвижимости.

Благоприятные дни: 1, 2, 4, 5, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 31 декабря.
Неблагоприятные дни: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27, 29, 30 декабря.

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