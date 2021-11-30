Категорию врачей, которые меньше всех рискуют заразиться коронавирусом, назвали исследователи

Повышает ли тесный контакт с пациентами стоматологов риск заражения COVID-19?
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Торонто и трех других канадских университетов, дантисты, возможно, парадоксально, с меньшей вероятностью, чем население в целом, заразятся вирусом, пишет medicalxpress.com.
«Когда мы начали это исследование в июле 2020 года, о COVID-19 было так много неизвестно», - говорит Майкл Глогауэр, профессор стоматологического факультета Университета штата Калифорния и главный стоматолог в University Health Network. «Вакцины не было, и было неясно, насколько стоматологи действительно подвергались риску в связи с этим вирусом. Мы хотели получить хорошую оценку того, насколько велик риск на самом деле».
Исследование, опубликованное в журнале Американской стоматологической ассоциации этой осенью, возглавлял доцент Сринат Мадатил из Университета Макгилла, а соавторами этого исследования выступили восемь других исследователей, включая Глогауэра и профессора Карлоса Киньонеса из стоматологического факультета Университета Т.
Исследование было основано на выборке из 644 лицензированных стоматологов по всей Канаде с 29 июля 200 г. по 12 февраля этого года. Исследователи использовали онлайн-анкету и самостоятельно собранные мазки из полости рта, чтобы отслеживать заболеваемость COVID-19 среди участников исследования.
Шесть человек сообщили о заражении COVID-19 в течение периода исследования. Согласно исследованию, заболеваемость оценивается в 1084 случая на 100 000 стоматологов по сравнению с 1864 случаями на 100 000 человек среди населения за тот же период.
«Я не был очень удивлен этими результатами, потому что аналогичные данные были опубликованы в исследовании американских дантистов, а в Канаде мы принимаем еще больше мер предосторожности», - говорит Киньонес. «Что интересно, в европейских юрисдикциях, похоже, немного выше уровень заражения, поэтому что-то другое, мы просто еще не уверены, что именно. Мы пытаемся определить, каков фактический характер риска и почему мы можем видеть эту дифференциацию в разных частях мира ».
Глогауэр отмечает, что стоматологи принимают меры для защиты населения, пациентов и персонала стоматологического кабинета от вспышек заболеваний.
«У нас есть возможность быстро обновить СИЗ, и мы предприняли множество других мер для защиты всех этих групп», - говорит он. «Это исследование также демонстрирует безопасность стоматологической помощи. В этом исследовании показана способность профессии быстро адаптироваться, и есть данные о том, что мы остаемся очень безопасной профессией».
Киньонес соглашается, ссылаясь на целый ряд причин относительно низкого уровня инфицирования, наблюдаемого в этом исследовании, в том числе: средства индивидуальной защиты , повышенная осведомленность и тот факт, что стоматологи могут проявлять особую осторожность вне работы.
«У нас нет всех объяснений, кроме как сказать, что стоматологи не заражаются COVID-19», - говорит он. «Это беглый взгляд изнутри, означающий, что происходит много всего. Мы добавляем к доказательной базе здесь, в Канаде, предположение, что риск заражения COVID-19 потенциально невысок или, по крайней мере, контролируется тем, что происходит в стране. стоматологические кабинеты, что не может не радовать ".
Глогауэр говорит, что сейчас хорошее время, чтобы спросить, являются ли нынешние меры подходящими или чрезмерно строгими.
«Мы можем использовать результаты в качестве отправной точки, чтобы определить, какие меры действительно необходимы для продолжения обеспечения безопасности населения, пациентов, офисного персонала и стоматологов», - говорит он.