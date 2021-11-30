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29.11
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Часто кружится голова? Эти три добавки могут облегчить чувство головокружения

9:00:1111/29/2021
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Доктор Амбардекар подтвердил, что головокружение «часто вызывается проблемами внутреннего уха».

Восемь добровольцев приняли участие в небольшом двойном слепом перекрестном исследовании плацебо, в котором корень имбиря уменьшал чувство головокружения «значительно лучше», чем плацебо. Фото: Pixabay

Вертиго - это больше, чем просто головокружение, это состояние заставляет все вокруг вас чувствовать, как будто оно вращается. Ощущение, которое вызывает глубокое беспокойство, могут ли добавки помочь исправить положение?
Одна из натуральных добавок, которую следует учитывать, - это имбирь, поскольку исследования, опубликованные в Национальной медицинской библиотеке, сообщили об успехе порошкообразного корня имбиря в облегчении симптомов головокружения. Восемь добровольцев приняли участие в небольшом двойном слепом перекрестном исследовании плацебо, в котором корень имбиря уменьшал чувство головокружения «значительно лучше», чем плацебо. Национальная служба здравоохранения отметила, что приступ головокружения может длиться от нескольких секунд до нескольких дней или месяцев, пишет express.co.uk.

Доктор Наяна Амбардекар подтвердила, что головокружение «вызвано изменением положения вашей головы».

Головокружение можно описать как ощущение:


  • Закручивание.
  • Наклон.
  • Покачивания.
  • Неуравновешенность.
  • Тянет в одном направлении.

Другие симптомы включают: тошноту, резкие движения глаз, головную боль, потливость, звон в ушах и потерю слуха.

«Симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и более и могут приходить и уходить», - сказал д-р Амбардекар.

Еще одна добавка, которая может помочь облегчить симптомы головокружения, включает гинкго, сообщает WebMD.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neurology, показало, что экстракт гинкго билоба снижает почтовую асимметрию у крыс с односторонним повреждением внутреннего уха.

Для расширения группы крыс получали различные дозы гинкго за шесть недель до повреждения внутреннего уха и после односторонней лабиринтэктомии.

Между тем контрольные крысы, у которых было повреждено внутреннее ухо, не получали добавки гинкго.

Поведение крыс изучали на протяжении всего исследования, которое включало асимметрию позы, наклон головы и вращение тела.

В открытом грунте крысы, получавшие добавку гинкго, показали повышенную подвижность по сравнению с контрольной группой.

Исследователи отметили: «Экстракт гинкго билоба EGb 761 улучшает вестибуло-окулярную моторику, вестибуло-спинальную компенсацию и подвижность после повреждения внутреннего уха».

Доктор Амбардекар подтвердил, что головокружение «часто вызывается проблемами внутреннего уха».

 Одной из наиболее частых причин является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), когда крошечные частицы кальция смещаются из своего обычного положения и собираются во внутреннем ухе. ДППГ ассоциируется с пожилым возрастом, но его развитие может происходить по неизвестной причине.

Еще есть болезнь Меньера, при которой скопление жидкости и изменение давления в ухе приводит к приступам головокружения.

Другой причиной головокружения является вестибулярный неврит, при котором вирусная инфекция вызывает воспаление во внутреннем ухе вокруг нервов, которые важны для того, чтобы помочь телу обрести равновесие.

WebMD отметила, что добавка пирацетама может быть «возможно эффективной» для облегчения головокружения.

Исследователи из отделения оториноларингологии Амстердамского университета сообщили: «Доказано, что пирацетам эффективен при головокружении».

Исследователи уточнили: «Считается, что он действует на вестибулярные и глазодвигательные ядра в стволе мозга и, таким образом, на центральный контроль механизмов компенсации и привыкания, повышающих баланс».

Хотя было показано, что пирацетам снижает частоту головокружения, тяжесть состояния не изменилась.

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