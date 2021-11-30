Молитва о деньгах святым Платону и Роману: как правильно просить финансовой помощи

Православная церковь отмечают память священномучеников Платона и Романа 1 декабря. Святые пострадали за Господа в четвертом веке. По легенде Платон рос, вместе со своим родным братом Антиохом, в праведной христианской семье. Они получили очень хорошее образование, а затем стали проповедниками Христа язычникам. Святой Платон с юности виделся с язычниками, проповедуя им христианскую веру во время царствования Императора Агриппина, а он устраивал многочисленные преследования христиан. Именно он приказал схватить Платона и привести на суд. Там ему приказывали отказать от своей веры. Однако Святой Платон отказывался это делать, за что был жестоко казнен.
Мученика Романа убили вместе отроком Варулом, когда те решили провести проповедь язычникам. Они жили в период правления императора Максимилиана, известного своими приказами преследовать любого, кто исповедовал христианство. Роман служил в храме дьяконом в Кесарии. В одну из своих прогулок, он увидел епарха, который шел на праздник язычников. Роман завел с ним диалог, во время которого стал его уговаривать отказаться от язычества, приняв христианскую веру.
Но язычник отказался, и сообщил об этом остальным идолопоклонникам. Они подвергли святого самым жестоким пыткам. Когда Варул увидел это, то хотел вступиться за святого. Однако и его подвергли жестокому обращению. Тогда мужчин замучили до смерти.
По древней традиции святым мученикам молятся о материальном благополучии. Считается, что первого декабря необходимо с утра идти на молебен в церковь, тогда в семью придет достаток и благополучие.