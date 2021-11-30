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Лунный календарь покупок и приобретений на декабрь 2021 года: особенно хорошие даты для траты денег, которые к вам вновь вернутся

8:15:1611/29/2021
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Чтобы деньги всегда возвращались к вам обратно, необходимо знать, в какие даты лучше всего совершать покупки.

Приобретать новые вещи всегда приятно, однако будущие покупки необходимо планировать заранее. Фото: Pixabay.com
Приобретать новые вещи всегда приятно, однако будущие покупки необходимо планировать заранее. Фото: Pixabay.com

Финансовые сделки являются неотъемлемой частью нашей жизни. По данным статистических данных на начало 2021 года, в день в России проходит несколько триллионов денежных транзакций, что говорит о широком потребительском спросе на разные товары в нашей стране. Покупки бывают разными, начинаясь от оплаты проезда в общественном транспорте, заканчивая покупкой или продажей квартиры. Все эти дела по-разному важны, однако фазы Луны влияют на них в одинаковой степени.

Согласно словам астрологов, лунные фазы делятся на четыре периода: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Каждая из них по-разному оказывает влияние на финансовые сделки и на их успешность. Именно исходя из этих данных астрологи составляют лунный календарь, который способен рассказать, какие дни являются благоприятными или неблагоприятными для совершения покупок.

Лунный календарь покупок и приобретений на декабрь 2021 года.

Самые благоприятные дни для покупок: 12, 14, 15, 16, 18 декабря.
Хорошие дни для покупок: 1, 6, 7, 9, 10, 13, 28 декабря.
Нейтральные дни для покупок: 5, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 декабря.
Неудачные дни для покупок: 2, 8, 11, 19, 22, 29, 31 декабря.
Самые неудачные дни для покупок: 3, 4, 30 декабря.

Чтобы ваши деньги быстро возвращались к вам после любых покупок, астрологи рекомендуют не жалеть о потраченных деньгах. Негативные мысли могут отпугнуть от вас финансовое благополучие. Кроме того, после совершения покупок в благоприятные по лунному календарю дни, необходимо прочесть один короткий заговор, который обеспечить вам достаток и скорое возвращение денег.

Лучший заговор на скорое возвращение денег.
Лучший заговор на скорое возвращение денег.

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