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29.11
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Даже умеренное употребление алкоголя связано с риском деменции: сколько можно выпить безопасно?

9:30:3211/29/2021,MASON QUAH
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Проблемы психического здоровья, такие как тяжелая депрессия, также более распространены среди пьющих, что вызывает снижение мышления и памяти и увеличивает риск деменции.

Длительное употребление алкоголя было связано с уменьшением объема белого вещества, которое передает сигналы между разными долями мозга. Фото: Pixabay

Исследование 15 000 человек старше 50 лет показало, что даже у лиц, употребляющих алкоголь из группы низкого риска, снижена вербальная и пространственная память - два ключевых показателя деменции.

Уже известно, что чрезмерное употребление алкоголя является фактором риска развития деменции и других форм повреждения мозга. Не было окончательно признано, что умеренное употребление алкоголя влияет на долгосрочную когнитивную функцию, но новое исследование, опубликованное в журнале Aging and Mental Health, предполагает, что даже умеренное употребление алкоголя может иметь долгосрочное влияние на когнитивные функции. Это исследование специально изучало людей среднего и пожилого возраста.

Воздействие алкоголя не распределялось равномерно по всем областям мозга.

У участников исследования, склонных к рискованному употреблению алкоголя, было меньше шансов иметь нарушение вербального мышления, но они страдали ухудшением вербальной рабочей памяти, пишет express.co.uk.

Это означало, что способность понимать язык не пострадала, но снизилась способность формировать воспоминания и учиться.

Ведущий автор исследования Рахул Рао заключает, что потребуются дополнительные исследования, поскольку эффект, обнаруженный в его исследовании, был очень небольшим.

Присутствовало несколько факторов, которые было трудно отделить от употребления алкоголя, и которые, как известно, влияют на развитие болезни Альцгеймера.

Испытывающие проблемы с алкоголем чаще курят, что также известно как фактор риска из-за токсичных химикатов, содержащихся в сигаретах.

Проблемы психического здоровья, такие как тяжелая депрессия, также более распространены среди пьющих, что вызывает снижение мышления и памяти, что увеличивает риск деменции.

Одно исследование 2015 года даже связывало риск когнитивных заболеваний с их социально-экономическим статусом с детства до взрослой жизни.

В систематическом обзоре, проведенном Alzheimer's Disease International в 2014 году, сделан вывод о том, что пьянство создает наибольший риск развития деменции.

Длительное употребление алкоголя было связано с уменьшением объема белого вещества, которое передает сигналы между разными долями мозга.

Они также отметили повышенный риск развития нарушений кратковременной памяти, таких как синдром Корсакова.

В более широком смысле, алкоголь считается причинным фактором более 200 заболеваний и травм, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и осложнения со стороны печени.
Хотя влияние умеренного употребления алкоголя на развитие слабоумия и болезни Альцгеймера все еще широко неизвестно, вы все же можете предпринять шаги, чтобы избежать проблем с алкоголем.

NHS советует не пить более 14 единиц в неделю, что эквивалентно шести пинтам пива средней крепости или одной бутылке вина.

Кроме того, они рекомендуют распределить потребление алкоголя на несколько ночей, если вы выпьете до этого предела.

Не пытайтесь выпивать 14 единиц алкоголя за ночь один раз в неделю и не увеличивайте количество выпиваемого алкоголя, если оно в настоящее время ниже этих уровней.
К другим факторам риска деменции относятся высокое кровяное давление, недостаток физических упражнений и курение.

В некоторых случаях неясно, является ли что-либо фактором риска или симптомом деменции, например, плохим сном.

Если вы считаете, что у вас есть симптомы или вы подвержены риску слабоумия, ваш терапевт сможет посоветовать, как снизить ваш риск или диагностировать это состояние.

Диагноз будет включать комплекс тестов, исследующих различные области познания, а также изучение семейного анамнеза и образа жизни.

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алкогольспиртноедеменция
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