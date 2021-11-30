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Голос партнера расскажет вам, будет ли он вам изменять: прислушайтесь

10:00:4211/29/2021,Стефани Кастильо
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Исследователи полагают, что высота голоса человека связана с половыми гормонами, и чем больше у мужчины тестостерона, тем ниже будет его голос.

В ходе исследования исследователи попросили около 120 студентов мужского и женского пола произносить гласные звуки разной высоты. Фото: Pixabay

Для многих из нас неверность - это то, что действительно заставляет нас опасаться вступать в серьезные отношения.

Будь то наш собственный прошлый опыт, обескураживающий уровень разводов или растущая статистика обмана, которая, кажется, увеличивается с каждым днем, измена - это не то, через что мы когда-либо хотели бы пройти в наших романтических отношениях.

Но как узнать, мошенник ли кто-то?

Это не значит, что вы можете каким-то волшебным образом отличить тех, кто не читер, от тех, кто читер. Потому что, если бы мы могли, все наши проблемы были бы решены, пишет Your Tango.

Однако исследования полагают, что есть один возможный способ узнать, действительно ли кто-то обманщик или нет. И это основано на их голосе.

Исследование 2011 года показало, что способ определить обманщика зависит от высоты его голоса.

«Определенно существуют социальные, культурные и психологические факторы», - сказала исследователь из Канадского университета Джиллиан О'Коннор. «Но есть связь между риском неверности и уровнем гормонов у мужчин и женщин».

В ходе исследования исследователи попросили около 120 студентов мужского и женского пола произносить гласные звуки разной высоты. После этого участники определили, какая пара голосов была признана наиболее привлекательной и какая, по их мнению, могла принадлежать мошеннику.

Студентки ассоциировали более низкие мужские голоса с обманом, а парни - с более высокими женскими голосами. Если вы похожи на нас, вам, вероятно, интересно, как чей-то голос может действительно точно определить, неверны ли они или будут ли они неверными.

Исследователи полагают, что высота голоса человека связана с половыми гормонами, и чем больше у мужчины тестостерона, тем ниже будет его голос; и, в свою очередь, чем больше у женщины эстрогена, тем выше будет ее голос.

И чем больше у человека половых гормонов, тем больше у него шансов обмануть .

В исследовании также упоминается, что сосредоточение внимания на высоте чьего-либо голоса может помочь нам определить, будет ли он/она хорошим родителем.

Как сказал О'Коннор: «Это действительно важно с учетом нашей эволюционной истории. Неверность обходится невероятно дорого, люди рискуют растить чужих детей и терять ресурсы».

Так что в долгосрочной перспективе вы сможете научиться читать по голосу, как объясняет О'Коннор: «Это позволяет нам выбирать партнера, который, скорее всего, останется рядом и будет иметь детей, а не с другими людьми».

Считается, что мужчина с высоким уровнем тестостерона принимает более доминирующее поведение и более высокий социальный статус.

Это хорошие качества, которыми должен обладать наш будущий партнер, и если мы можем исключить неверность, то можем быть уверены, что наш партнер будет хорошо относиться не только к нам, но и к нашим детям.

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