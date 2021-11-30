Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очищение подарит сильное Новолуние 4 декабря 2021 года: когда произойдет полное солнечное затмение – точное время события

9:15:2211/29/2021
0

Полное лунное затмение является крайне редким явлением. Последнее такое астрономическое событие происходило 23 ноября 2003 года.

Новолуние является крайне мощной лунной фазой, которая сильно влияет на физическое и эмоциональное состояние людей. Фото: Pixabay.com
Новолуние является крайне мощной лунной фазой, которая сильно влияет на физическое и эмоциональное состояние людей. Фото: Pixabay.com

В декабре жителей Земли ожидает очередное и последнее в этом году полное солнечное затмение, которое состоится 4 декабря в 10:44 по Московскому времени. Его максимальную фазу можно будет наблюдать только в Арктике или на официальных каналах некоторых космических и земных станций, транслирующих запись затмения в онлайн формате на различные видео площадки. Обратим внимание на то, что полное солнечное затмение является редким явлением и следующее такое же события состоится не раньше 15 декабря 2039 года. Однако 4 декабря произойдет не только полное солнечное затмение, которое завершит собой очень длинный коридор затмений, но и новолуние. Такое слияние двух мощных астрономических явлений может непредсказуемо влиять на происходящие 4 декабря события.

Лучшим решением будет остаться дома в этот день, чтобы уберечь себя и родных от неприятностей и дискомфортных ситуаций. Ограничьте бытовые дела, такие как стирка, уборка, готовка, а также не осуществляйте планирование своих дел в этот день. Посвятите этот день себе и своему одиночеству: почитайте книгу, посмотрите фильм, послушайте альбом любимого исполнителя или подкаст о кулинарии, науке и технике. приготовьте вкусный ужин. Таким образом вы убережете себя от напряженных социальных контактов, а также от конфликтных ситуаций, которые в этот день возникнут с вероятностью почти в 95%.

Кроме перечисленного, неплохим решением будет отказаться от вредной пищи и начать диету или правильное питание. Это поможет вашему организму очиститься физически, а также прийти в тонус. Чтобы результат был лучше, постарайтесь хорошо выспаться. Крепкий сон в полное солнечное затмение и новолуние пропускает через ваше спящее тело особые энергетические импульсы, которые очищают ваше тело духовно, отводят от вас дурной глаз и неприятности.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
4 декабряноволуниесолнечное затмениеточная дататочное времядекабрь 2021влияние затмения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как на вас влияют Новолуние и Солнечное затмение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очищение подарит сильное Новолуние 4 декабря 2021 года: когда произойдет полное солнечное затмение – точное время события
9:15:22 11/29/2021
Очищение подарит сильное Новолуние 4 декабря 2021 года: когда произойдет полное солнечное затмение – точное время события
Часто кружится голова? Эти три добавки могут облегчить чувство головокружения
9:00:11 11/29/2021
Часто кружится голова? Эти три добавки могут облегчить чувство головокружения
Категорию врачей, которые меньше всех рискуют заразиться коронавирусом, назвали исследователи
8:30:03 11/29/2021
Категорию врачей, которые меньше всех рискуют заразиться коронавирусом, назвали исследователи
Лунный календарь покупок и приобретений на декабрь 2021 года: особенно хорошие даты для траты денег, которые к вам вновь вернутся
8:15:16 11/29/2021
Лунный календарь покупок и приобретений на декабрь 2021 года: особенно хорошие даты для траты денег, которые к вам вновь вернутся
Помогли ли обещанные денежные призы вакцинировать больше людей от коронавируса?
8:00:27 11/29/2021
Помогли ли обещанные денежные призы вакцинировать больше людей от коронавируса?
Новый мозговой центр обнаружили исследователи: он помогает восстановить утраченную функцию
7:30:00 11/29/2021
Новый мозговой центр обнаружили исследователи: он помогает восстановить утраченную функцию
Лунный календарь на продажу, покупку и аренду недвижимости в декабре 2021: как ориентироваться по фазам луны для выбора самых лучших и избегания самых плохих дней для сделок
7:15:17 11/29/2021
Лунный календарь на продажу, покупку и аренду недвижимости в декабре 2021: как ориентироваться по фазам луны для выбора самых лучших и избегания самых плохих дней для сделок
Исследование: водители касаются своего лица почти 30 раз в час
7:00:52 11/29/2021
Исследование: водители касаются своего лица почти 30 раз в час
Циклесонид спасает пациентов с легким и средним течением коронавируса от госпитализации
6:30:37 11/29/2021
Циклесонид спасает пациентов с легким и средним течением коронавируса от госпитализации
Привлечение денег на полную и убывающую луну в любом месяце. Почему ритуалы, проведенные в эти дни, обладают магической силой
6:15:09 11/29/2021
Привлечение денег на полную и убывающую луну в любом месяце. Почему ритуалы, проведенные в эти дни, обладают магической силой