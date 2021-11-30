Очищение подарит сильное Новолуние 4 декабря 2021 года: когда произойдет полное солнечное затмение – точное время события

В декабре жителей Земли ожидает очередное и последнее в этом году полное солнечное затмение, которое состоится 4 декабря в 10:44 по Московскому времени. Его максимальную фазу можно будет наблюдать только в Арктике или на официальных каналах некоторых космических и земных станций, транслирующих запись затмения в онлайн формате на различные видео площадки. Обратим внимание на то, что полное солнечное затмение является редким явлением и следующее такое же события состоится не раньше 15 декабря 2039 года. Однако 4 декабря произойдет не только полное солнечное затмение, которое завершит собой очень длинный коридор затмений, но и новолуние. Такое слияние двух мощных астрономических явлений может непредсказуемо влиять на происходящие 4 декабря события.
Лучшим решением будет остаться дома в этот день, чтобы уберечь себя и родных от неприятностей и дискомфортных ситуаций. Ограничьте бытовые дела, такие как стирка, уборка, готовка, а также не осуществляйте планирование своих дел в этот день. Посвятите этот день себе и своему одиночеству: почитайте книгу, посмотрите фильм, послушайте альбом любимого исполнителя или подкаст о кулинарии, науке и технике. приготовьте вкусный ужин. Таким образом вы убережете себя от напряженных социальных контактов, а также от конфликтных ситуаций, которые в этот день возникнут с вероятностью почти в 95%.
Кроме перечисленного, неплохим решением будет отказаться от вредной пищи и начать диету или правильное питание. Это поможет вашему организму очиститься физически, а также прийти в тонус. Чтобы результат был лучше, постарайтесь хорошо выспаться. Крепкий сон в полное солнечное затмение и новолуние пропускает через ваше спящее тело особые энергетические импульсы, которые очищают ваше тело духовно, отводят от вас дурной глаз и неприятности.