«Когда родишь?» И еще три самых раздражающих вопроса для женщины

Я заметила, что с тех пор, как мы с моим парнем начали говорить о помолвке, нам часто задают вопрос: «Хочешь ли ты когда-нибудь детей?»
Никто из нас этого не делает, но меня забавляет то, что он говорит мне, что, когда он упоминает, что не хочет детей, люди на самом деле не кажутся такими удивленными, пишет yourtango.com.
Однако у меня были самые разные реакции, начиная от благих намерений, но все же раздражающих: «О, вы захотите их, как только начнется ваш материнский инстинкт!» до возмутительно оскорбительного: « Решение не заводить детей делает вас эгоистичным».
Почему 24-летний мужчина, который не хочет детей, совершенно нормален, а женщина того же возраста, у которой нет детской температуры, в чем-то «дисфункциональная» или «незрелая»?
Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, когда когда-нибудь придет этот пресловутый святейший. Я делаю. Нет. Хотеть. Дети. Все. И да, я досконально обдумала причины своего выбора.
Итак, вот правда, лежащая в основе трех вопросов, которые слишком хорошо знакомы женщинам, которые хотят остаться без детей, и почему они совершенно оскорбительны.
Почему ты такой эгоистичный?Это один из самых раздражающих вопросов, который, вероятно, вызовет раздражение у любой женщины, которая не хочет детей. Ответ двоякий.
Бескорыстная правда: мне не нужно приносить еще один рот, чтобы накормить мир, когда наше чрезмерное население уже обременяет нашу бедную планету .
Newsflash: Как общество, мы могли бы коллективно прекратить заводить детей на довольно много лет, и у нас не только все еще была бы серьезная проблема перенаселения, но мы также нанесли бы все больший ущерб ресурсам Земли.
Эгоистичная правда: Хорошо, некоторые люди все еще хотят иметь детей, даже несмотря на наше население, и это нормально! Итак, какая мне польза, если я откажусь от детей?
Я хочу расти как личность, и рождение ребенка потребует от меня значительного количества времени. Это трудно для многих матерей работать еще 15 минут «время меня» в свои дни.
Снова и снова мы приветствуем рождение ребенка как одну из самых сложных вещей, которые мы можем сделать как люди. Итак, я уважаю тех, кто решил стать родителем. На самом деле, потрясающе.
Однако я не хочу производить потомство. Я заслуживаю право жить полноценной жизнью так, как я считаю правильным для себя.
Как ты оставишь свой след в мире?Делая меня. Будучи самим собой изумительным!
Мое наследие не обязательно должно включать в себя появление какого-то воображаемого выводка детей. Некоторые люди просто хотят жить простой жизнью, платить по счетам и умереть. И что? В любом случае передача своей ДНК - не единственный способ оставить след в мире.
Многие великие исторические личности оставили свой след в мире, независимо от того, хотят они иметь детей или нет. Авторы, художники, изобретатели и исследователи, среди прочего, все вырастили наследие, основанное на их личности и действиях - часто это продолжается даже после вашей смерти!
Кто будет заботиться о тебе, когда ты состаришься?Мне еще раз! Я один из тех миллениалов, которые копят на пенсию - ах!
Девятнадцать процентов пенсионеров старше 65 лет должны работать до старости. чтобы поддерживать свои доходы и образ жизни, и да, это относится и к тем, у кого есть дети. Это означает, что пожилые люди заняты наивысшими темпами за последние пять десятилетий. Если о тебе позаботятся дети, это ответ, а?
Эти ошеломляющие цифры являются причиной того, что я осознаю, что наведение порядка в моих делах и разработка долгосрочного плана сейчас чрезвычайно важны. Кроме того, ваши дети существуют не только для того, чтобы присматривать за вами в старости. Им тоже нужно начать свою жизнь.
Как бы то ни было, по всему миру возникает куча колоний старых леди хиппи, и я могу обосноваться там в свои золотые годы, если все остальное не поможет.
Смысл? Когда вы достигаете «определенного возраста», все внезапно решают, что пришло «время вмешательства матки».
Если вы виновны в допросе бездетных людей, особенно женщин, пожалуйста, прекратите! Поймите, что у всех разные взгляды на то, что значит жить полноценной жизнью.Мне довелось найти великого человека, но моя мечта не вращается вокруг того, чтобы найти супругу, иметь 2,5 детей и владеть домиком-формочкой для печенья с белым частоколом. Ничего страшного, если у тебя есть, но тоже нормально, если нет.
Независимо от того, решите ли вы остепениться, чтобы стать родителем, ваши решения остаются за вами и только за вами.
Кейт Харвестон - писатель-фрилансер, чьи работы публиковались на Medium, Salon, PopSugar, Yahoo, AlterNet, Greatist и других. Она создательница So Well So Women и пишет в основном о женском репродуктивном здоровье и проблемах психического здоровья, с которыми молодые женщины сталкиваются в процессе взросления.
Эта статья изначально была опубликована на Unwritten .