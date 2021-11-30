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NASA нашла еще 301 экзопланету в глубоком космосе при помощи нового алгоритма

11:00:3111/29/2021,КРИС CIACCIA
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Недавно подтвержденные планеты, которые вращаются вокруг далеких звезд во Вселенной, довели общее количество подтвержденных экзопланет до 4870.

Когда ExoMiner говорит, что что-то является планетой, вы можете быть уверены, что это планета. Фото: Pixabay

Еще 301 экзопланета была подтверждена благодаря новому алгоритму глубокого обучения. Глубокая нейронная сеть ExoMiner была создана с использованием данных космического корабля НАСА Kepler и его суперкомпьютера Pleiades.
Недавно подтвержденные планеты довели общее количество подтвержденных экзопланет до 4870.

По заявлению НАСА, еще 301 экзопланета была подтверждена благодаря новому алгоритму глубокого обучения, пишет dailymail.co.uk.


Значительное добавление к реестру стало возможным благодаря глубокой нейронной сети ExoMiner, которая была создана с использованием данных космического корабля НАСА Kepler и его последующего, K2.


Он использует суперкомпьютер космического агентства, Плеяды, и способен расшифровать разницу между настоящими экзопланетами и «ложными срабатываниями».


Недавно подтвержденные планеты, которые вращаются вокруг далеких звезд во Вселенной, довели общее количество подтвержденных экзопланет до 4870.


«В отличие от других программ машинного обучения для обнаружения экзопланет, ExoMiner не является черным ящиком - нет никакой загадки в том, почему он решает, что что-то является планетой или нет», - сказал один из авторов исследования Джон Дженкинс, ученый-экзопланетник из агентства NASA Ames Research. В центре заявления .


«Мы можем легко объяснить, какие особенности данных заставляют ExoMiner отклонять или подтверждать планету».


НАСА отмечает, что существует небольшая разница между «подтвержденной» и «подтвержденной» экзопланетой: экзопланеты «подтверждены», когда различные методы наблюдения выделяют особенности, проявляемые только планетами; они «проверяются» при использовании статистики.


В своем исследовании ExoMiner использовал наборы данных из архива Кеплера, чтобы обнаружить 301 планету у гораздо большего числа кандидатов.


Они были утверждены исследовательским центром Kepler Science Operations Center и повышены до статуса кандидата на планету Научным офисом Kepler.


Недавно опубликованное исследование показывает, что нейронная сеть более последовательна и точна, когда избавляется от ложных срабатываний, чем ученые.


Это также дает исследователям дополнительную информацию о том, почему ExoMiner принял такое решение.


«Когда ExoMiner говорит, что что-то является планетой, вы можете быть уверены, что это планета», - добавил Хамед Вализадеган, руководитель проекта ExoMiner и менеджер по машинному обучению.


«ExoMiner очень точен и в некотором смысле более надежен, чем существующие машинные классификаторы и люди-эксперты, которым он призван подражать, из-за предвзятости, присущей человеческим этикеткам».


НАСА отмечает, что из 301 экзопланеты, которая была добавлена ​​в постоянно растущий список, ни одна из них «не считается земной или находится в обитаемой зоне своих родительских звезд», но некоторые из них обладают определенными характеристиками других экзопланет рядом с Землей.


«Эти 301 открытие помогают нам лучше понять планеты и солнечные системы за пределами нашей, а также то, что делает нашу уникальную», - сказал Дженкинс.


Исследование было недавно опубликовано в Astrophysical Journal.


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