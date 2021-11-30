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Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены

3:30:0211/30/2021,София Мальцева
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В народе говорили, что в этот праздник, следует молиться об улучшении домашнего хозяйства, а также о покровительстве семейного благополучия.

Люди оставались сидеть у теплой печи, пили чай с медом, и занимались вечерней работой. Фото: Pixabay.com

2 декабря отмечается память одного из двенадцати малых пророков. О нем мало известно, как о личности. Однако имя Авдия было очень распространенным именем среди евреев и означает “слуга Иеговы".

Книга пророка Авдия рассказывает историю двух народов: Израиля и народа Эдома, страны к югу от Израиля. Через эту древнюю землю Эдом прошли израильтяне, когда прибыли в землю Израиля из египетского плена и рабства. Однако их встретили неприветливо. Тогда Авдий был домоправителем царя Ахава, который устроил гонения на израильтян. Однако Авдий помог ста пророкам Божиим, когда их хотели истребить. Он прятал их в пещерах по пятьдесят человек, принося людям хлеб и воду.

В народе говорили, что в этот праздник, следует молиться об улучшении домашнего хозяйства, а также о покровительстве семейного благополучия. Поэтому Авдея прозвали Родителем.

Наши предки совершали ритуал: обычно стучали обухом топора по оконной раме, а также по дверным косякам. Считалось, если это сделать именно в этот день, то так можно обеспечить защиту дома и всех, кто в нем находится от нечистой силы. При этом можно было использовать не только топор, но и серп, согласно традиции, можно было спастись от злых сил.

По приметам, не следует выходить в этот день за порог дома. Поскольку на Авдея во дворе беснуется разная нечистая сила. Поэтому люди оставались сидеть у теплой печи, пили чай с медом, и занимались вечерней работой.


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традицииисторияпраздникипророк Авдей
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