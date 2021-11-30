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В России создают уникальный препарат «Мир-19» против нового штамма коронавируса омикрон

2:15:1911/30/2021
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Новый штамм может распространиться по всему миру за несколько месяцев.

Лекарство от нового штамма ковида может появиться за 10 дней. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что эффективным лекарственным препаратом от нового штамма COVID-19 станет «Мир-19». По словам специалиста, в ходе исследований было изучено более 800 различных видов вируса, что помогло установить, что лекарство действует с такой последовательностью, которая помогает избежать мутации даже в случае с «омикроном». Также Скворцова заявила, что попробовала вакцину на себе.

Эксперт заявляет, что назальная вакцина имеет сладкий вкус ,а вдыхать ее нужно на протяжении 10 минут. Также новое средство помогает избежать заражения вирусом, в случае, если вы вступили в контакт с уже заразившимся человеком. Достаточно просто принять препарат. По словам специалиста, она со со своими сотрудниками может разработать специальный тест, который будет выявлять наличие нового штамма в организме человека. На его создание уйдет порядка девяти дней.

А вот директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что создание новой тест-системы займет более 10 дней. А одобрение новой вакцины может занять чуть менее двух месяцев.

– Примерно два-два с половиной месяца займет создание теста на выявление нового штамма и новой вакцины от ковида. Это те сроки, в которые все будет разработано, если Минздрав учтет чрезвычайную ситуацию, которая сейчас обстоит в России. ОЧень многое зависит от этого ведомства, с ускоренной работой его сотрудников можно уложиться в 40-50 дней, – сообщил Гинцбург.

По информации Британского Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, симптомами нового штамма стали учащенное сердцебиение, повышенная усталость, а серьезных проявлений заболевания ожидать не стоит. А пациенты с таким недугом даже не теряют обоняние. Некоторые специалисты считают, что новый штамм способен обходить антитела в организме людей, которые уже переболели ковидом ране. Распространение новой разновидности может произойти по всему миру за несколько месяцев.

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