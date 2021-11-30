2 декабря - праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: история святого лика и когда верующие возносят молитвы иконе

"Утешение в скорби и печали" - икона Божией Матери, почитаемая в православии как чудотворная.
По преданию, икона была у Афанасия третьего. На протяжении всех путешествий святого Афанасия и времен уединения, включая его время на Афоне, с ним была икона "Утешение в скорби и скорбях". В 1863 году он приехал, чтобы собрать пожертвования в город Слободскую Вятской губернии. По легенде, когда закончился молебен, перед святым образом получил исцеление восемнадцатилетний сын епископа, который онемел и был в таком состоянии шесть лет. Он получил свое исцеление, сразу как прикоснулся губами к иконе. Вскоре он смог снова говорить.
Изображение стало известным и остальными чудесами в Слободском и Вятке. В 1800-х годов она находилась в России, давая многочисленные исцеления. В 1890 году, братия Андреевского скита решила отправить святой образ в Россию навсегда.
Икона выполнена складывающейся. Перед Божией Матерью стоят святые: великие мученики Георгий и Дмитрий, Иоанн Креститель, святой Иоанн Богослов, монахи Антоний, Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный, святые Спиридон Тримифунтский и Николай.
Пред священным изображением "Утешение в скорби и печали" христиане молятся, прося исцелить их от болезней: головной боли, паралича, онемения и слабости.
Каждый год отмечается ее память 2 декабря. Сейчас святой образ хранится в Свято-Никольском соборе Санкт-Петербурга. Свидетельства чудотворной силы святыне существуют и в современной православной России.