Почему нельзя есть сладкое в дни магнитных бурь: меню для метеозависимых людей при активности солнца

Магнитные бури могут внести свои негативные правки в жизнь каждого человека. Особенно заметно это становится для группы риска — пожилых людей и метеозависимых. Средств для борьбы с магнитными бурями существует достаточно много: от профилактики и изменения своего меню и режима дня до приема лекарственных препаратов. В целом лучшим вариантом будет комплексное принятие мер, чтобы излишняя солнечная активность не застала вас врасплох.
Расписание магнитных бурь на декабрь 2021:
Магнитные бури в следующем месяце ожидаются сразу в несколько периодов: с 1 по 3, с 9 по 13, с 18 по 22, а также с 30 по 31 декабря. Особое внимание стоит уделить 10 и 19 декабря — в них ожидаются особо сильные геоудары.
Какие симптомы могут проявиться в период чрезмерной солнечной активности?
Магнитная буря может вызвать ряд последствий для человеческого организма. Наиболее частым является головная боль. Она может появиться у многих людей, но группа риска может ощутить и другие проявления влияния Солнца: учащенное сердцебиение, повышенное давление, ухудшение аппетита и сна, а также обострение хронических заболеваний. В связи с этим необходимо уделить особое внимание своему здоровью.
Как с этим бороться?
Как упоминалось выше, в качестве борьбы можно выбрать как профилактику, так и использование лекарств. Без сомнений, лучше всего использовать как профилактику, так и лекарства, если вы уже чувствуете себя нехорошо. Перед началом магнитных бурь необходимо посетить лечащего врача, чтобы получить профессиональную консультацию и рецепт, если потребуется сильнодействующее лекарство.
Также специалисты рекомендуют оставаться дома, меньше времени проводить за экраном телефона или компьютера. Кроме этого, лучше всего заняться своим питанием и режимом сна. Стоит исключить сладкое из рациона, поскольку оно, как и другие мучные продукты, может ухудшить самочувствие и повысить кровообращение в области ЖКТ. Лучше заменить сладкое овощами и фруктами.
Отметим, что в случае резкого ухудшения самочувствия стоит вызвать скорую помощь.