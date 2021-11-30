6 дел, которые можно и строго нельзя делать в полное Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 4 декабря 2021 года

4 декабря наступят два важных астрономических события: последние новолуние и полное солнечное затмение 2021 года. Такое совмещение мощных энергетических событий имеет особое влияние на человеческую судьбу. Энергия Луны позволяет проводить невероятные мистические обряды, заговоры и ритуалы, что позволяет привлечь в свою жизнь счастье, материальное благополучие, любовь или карьерный успех в семью и дом. При этом не стоит забывать, что есть существенные изменения в результативность всех человеческих дел на весь период энергетических суток. От некоторых вещей 4 декабря лучше отказаться, а другие, напротив, могут принести исключительную пользу.
Подобное влияние объясняется влиянием на физическое и эмоциональное состояние всех жителей Земли. Люди могут стать значительно агрессивнее и правдивее в своих словах. Правда, эта правда не сделает мир лучше. 4 декабря многие люди станут злы в отношении других. А часть и вовсе потеряет всякие силы на работу. В связи с такими резкими изменениями в человеческой жизни необходимо выделить удачные и неудачные дела для этого астрономического периода:
Удачные дела 4 декабря:
1. Считается, что в этот день особо эффективной станет диета.
2. Также многие люди положительно отзываются о занятии спортом в день новолуния и солнечного затмения.
3. Кроме этого, специалисты рекомендуют заняться финансовыми вопросами и денежным планированием. Это также является сильной стороной 4 дня зимы.
Чего лучше не делать в день новолуния и солнечного затмения:
1. Лучше всего отказаться от похода в салон красоты. В частности, от стрижки и окрашивания волос. Уход за собой в этот день может привести к неприятному результату.
2. Не менее неудачной идеей будет планирование серьезных дел или встреч на ближайшие дни или недели. Ни к чему хорошему это не приведет.
3. Кроме этого, считается, что хирургическое вмешательство 4 декабря может привести к непоправимым последствиям.