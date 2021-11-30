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Можно ли 2 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»?

4:30:5211/30/2021,София Мальцева
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Святое изображение поместили в женской обители Рождества Христова, в главном храме монастыря.

Следует только помолиться перед святым образом и идти работать. Фото: Pixabay.com

2 декабря отмечается день памяти иконы Богоматери «В скорбех и печалех Утешение». Как она произошла, нет точной информации. Однако письмо святого образа говорит о ее древности.

По легенде, святое изображение изначально находилось у константинопольского патриарха Афанасия. А когда владыка умер, то икону перевезли в монастырь на Афоне, где она находилась до 1849 года, пока не открылся Андреевский скит.

Известность святой образ получил в России. Тогда в Вятскую область приехал град Слободской губернии, чтобы собрать пожертвования. Иеромонах Паисий взял святой образ Богородицы. Икону украшала богатая серебряная и позолоченная риза, а у Пресвятой Девы Марии был венец на голове.

Святое изображение поместили в женской обители Рождества Христова, в главном храме монастыря.

Горожане день, и ночь ходили на поклонение священному образу. Благодать Господня тогда помогла прославить святое изображение Богоматери множественными чудотворениями.
Изображение «Всех скорбящих радость» находилась в часовне недалеко от Петербурга. В 1888 году летом, в икону попала молния. Когда огонь потушили, христиане заметили, что вся часовня сгорела, а осталась цела только икона.

Изображение Девы Марии осталось нетронутым, только слегка потемнело из-за копоти. Через некоторое время его обновили, и он просветлел.

2 декабря, в день памяти иконы, строгого запрета на работу нет. Следует только помолиться перед святым образом и идти работать.

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православиетрадициипраздникиприметы икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
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