Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Введение во храм Богородицы 4 декабря? Что просить в великий праздник

4 декабря прихожане Русской православной церкви отмечают светлую дату — праздник Введение во храм Пресвятой Богоматери. Евангелие не имеет никаких упоминаний об этом великом христианском празднике. Однако в X веке об этом впервые рассказывает во Священном Предании.
Введение во храм Пресвятой Богородицы занимает важное место во всем церковном календаре православного христианства. Оно идет после Рождества Божией Матери и Воздвижения Креста Господня. Празднование 4 декабря всегда выпадает на соблюдение Рождественского поста.
По преданию, Иоаким и Анна взяли с собой маленькую Марию в Иерусалимский храм. Без помощи родителей девочка прошла 15 огромных ступеней и вошла в храм. Именно в этот день она осознала, что посвятит всю свою жизнь служению Господу Богу. Она служила в этом храме до того момента, пока не стала обручена за святого Иосифа.
Считается, что в этот светлый праздник необходимо помолиться Пресвятой Богородице. Просить Деву Марию стоит о здоровье, благополучии и защите от бед и несчастий. Чтобы молитва была услышана, необходимо провести этот день праведно: соблюдайте пост, не грешите, не говорите плохого и не думайте худо. Помогайте нуждающимся — никогда не отказывайте в просьбе о помощи. Необходимо отказаться от физической работы. Если сделать все правильно, Божия Матерь услышит вас и обязательно поможет, поскольку далеко ни раз она помогала людям выбраться из трудного жизненного положения.
Молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы:
Читать эту молитву необходимо три раза: утром, днем и вечером.
Отметим, что в этот день принято накрывать пышный стол и звать гостей. 4 декабря можно кушать рыбу.