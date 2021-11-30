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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 ноября 2021 в России и мире

12:20:2311/30/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 30 ноября 2021 года.

Всемирный день домашних животных. Фото: Pixabay.com

• International Sex Day
• Праздник неглиже
• Всемирный день домашних животных (World Pets Day)
• День держания хвоста трубой и носа морковкой
• Международный день юбки
• День вечной молодости (Perpetual Youth Day)
• День «Оставайтесь дома, потому что вы здоровы» (Stay at Home Because You`re Well Day)
• День памяти святителя Григория Чудотворца
• Международный день защиты информации (International Computer Security Day)
• День памяти преподобного Лазаря Константинопольского
• Всемирный день слонов «Слоноуин»
• День памяти преподобного Никона Радонежского
• День хомуса в Якутии
• День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)
• Международный день «Города за жизнь» (Cities for Life Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Елеоточивая»
• День ликвидатора (День саркофага)
• День личного пространства (National Personal Space Day) - США
• Щедрый Вторник (Giving Tuesday) - США, Великобритания
• День банки для консервирования (National Mason Jar Day) - США
• День святого апостола Андрея (Saunt Andra`s Day) - Шотландия
• День радиотехнических войск - Украина
• День независимости (Yemen Independence Day) - Йемен
• День независимости (Barbados Independence Day) - Барбадос
• День памяти еврейских беженцев из арабских стран - Израиль
• Для осведомлённости о злоупотреблении метамфетамином (National Meth Awareness Day) - США
• День штата Миссисипи (National Mississippi Day) - США
• День мусса (National Mousse Day) - США
• День поста и духовных практик «Утпанна Экадаши» (Utpanna Ekadashi) - Индия
• День Регины Мунди (Regina Mundi Day) - ЮАР
• День Андреса Бонифасио (Bonifacio Day) - Филиппины
• День осведомлённости о раке желудка (Stomach Cancer Awareness Day) - Канада
• Праздник Тосканы (Festa della Toscana) - Италия
• Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия
• Григорий Зимоуказатель (Встреча Сивера, Предзимье)

Важные события:

• 30 ноября 1609 года итальянский астроном Галилео Галилей начертил первую карту Луны
• 30 ноября 1876 года запатентован трансформатор переменного тока
• 30 ноября 1955 года началась первая комплексная антарктическая экспедиция Академии наук СССР
• 30 ноября 1956 года телекомпания CBS первой в мире начала использовать видеокассеты для выпуска передач в эфир
• 30 ноября 1993 года указом президента РФ в качестве национального герба России утвержден двуглавый орел

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