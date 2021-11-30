Как правильно «запереть» дом от нечистой силы: и почему это на Руси делали именно 2 декабря

2 декабря верующие Русской православной церкви отметят день памяти Авдия. Авдий является одним из 12 малых пророков. В народе эта светлая дата стала известна как «Авдей Радетель». Считается, что святой Авдий является защитником домашнего хозяйства и быта, а также покровительствует над человеческим благополучием. Благодаря этому в народе его прозвали в качестве переживающего.
Авдий проживал в Еврейском царстве во времена его первого разгрома. Мужчина занимал важную должность во дворе Ахава — царя Израиля. В это же время начались гонения на служителей церкви. Авдив не смог остаться в стороне и стал всеми силами помогать иудеям. Он укрывал слуг Господа в пещерах, давая им еду и питье. В конце концов, Авдий оставил свою службу при царе и стал помогать пророку Илию в его дороге. За это он был вознагражден даром ясновидения.
Праведная жизнь и помощь нуждающимся сделала Авдия переживающим за весь людской род. В настоящее в благополучных странах гонений на верующих нет, но остается давление со стороны нечистой силы. В этом Авдий также может помочь. 2 декабря наши предки на Руси проводили небольшой ритуал. Считалось, что необходимо запереть все двери и окна. После этого было необходимо поставить церковные свечи, зажечь их и оставить на всю ночь, предварительно убедившись в безопасности жилья от пожара. Из-за такого несложного ритуала все нечистое покидало дом, а семейный очаг становился свободнее для благополучий и светлых начинаний.
Кроме этого, существовало важное поверье, что в этот день нельзя выходить на улицу, поскольку метель может привести в дом болезни и несчастья. Именно поэтому люди старались оставаться дома и проводить 2 декабря у печки.