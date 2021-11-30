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Что такое бенто-торт: сколько он весит, где купить, парочка рецептов

2:00:1711/30/2021
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Бенто-тортики — необычный способ поздравить и удивить самого близкого человека.

Бенто-торт является прекрасным десертом для любого повода. Фото: Sladkiy-dvor.ru
Бенто-торт является прекрасным десертом для любого повода. Фото: Sladkiy-dvor.ru

Многие люди любят сладкое. Но бывает такое, что уже все перепробовано и надело: шоколадки, пирожные, печенья, вафли, кексы, пряники или конфеты. Сложнее всего переесть тортиков — во-первых, обычно их кушают в честь какого-то праздника. Во-вторых, их видов просто не счесть. Особое внимание стоит уделить бенто-тортам. Слово «бенто» родом из страны восходящего Солнца — Японии. Это однопорционная упакованная еда. Бенто-торт — миниатюрный тортик, который предназначен в качестве десерта для одного или двух людей. Обычно они весят около 300-400 граммов, а упаковывают их в ланч-боксе. Такие тортики идеально подойдут для индивидуального подарка — это красиво, необычно и показывает особое внимание к человеку.

Рецепт:

Что нужно для его приготовления?

Для бисквита:

· яйца — 4 штуки;

· сахар — 140 граммов;

· соль — щепотка;

· мука пшеничная — 110 граммов;

· крахмал — 20 граммов;

· какао порошок — 40 граммов;

· разрыхлитель — 1 чайная ложка;

· растительное масло — 100 граммов;

· кипяченая вода — 80 граммов.

Крем для прослойки 2 тортов:

· сливочный сыр — 300 граммов;

· сахарная пудра — 80 граммов;

· сливки 33% жирности — 40 граммов.

Крем для покрытия 2 тортов:

· сливочный сыр — 200 граммов;

· сахарная пудра — 40 граммов;

· сливки 33% жирности — 40 граммов;

· красители.

Ягодный соус:

· пюре из ягод — 150 граммов;

· сахар — 1 чайная ложка;

· крахмал — 1 столовая ложка;

· вода — по консистенции.

Тропический соус:

· пюре из манго — 75 граммов;

· сахар — 1 столовая ложка.

· пюре из маракуй — 75 граммов;

· крахмал — 1 столовая ложка;

· вода — по консистенции.

Отметим, что в России чаще всего за столом кушают большие торты, предназначенные для всех гостей. Однако стоит понимать, что это индивидуальный подарок. Вы можете подарить его человека, чтобы порадовать его вне основного мероприятия. Также существует ситуация, когда праздник отмечают два человека — тогда такое решение будет более чем рациональным.

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