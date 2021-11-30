Имена для гениев: какое имя выбрать для мальчика, которому вы пророчите яркое будущее

Все родители и самые близкие люди, без сомнений, желают будущему ребенку лишь самое лучшее. Каждый бы хотел, что бы именно его чадо достигло успехов в карьере, самореализации и поиске любимого человека. Все это является большим и нелегким путем, на который в первую очередь влияют воспитание, любовь родных, личностные качества и, конечно же, имя. Именно имя может начать необходимое влияние на судьбу ребенка уже при его рождении. Это связано с энергетикой, которая являются неотъемлемой частью каждого имени. От того, как вы назовете малыша, может зависеть его будущая жизнь.
Самые «умные» имена для мальчиков:
К таким именам относятся те, что несут в своем значении гениальность:
Божей — с казахского «мудрый».
Дахи — с болгарского «все знающий».
Бертольдо — «умный» с итальянского.
Богдан — «Божий дар». Такое имя дает шанс получить все самые прекрасные качества.
Вадим — «спорщик». Чтобы уметь спорить, нужно иметь сильный дух и большой ум, ведь без него спор станет бессмысленным занятием.
Владислав — «хороший правитель». Без сомнений, лучший правитель — умный и справедливый. Плохой правитель не может быть глупым.
Никита — «победитель». Чтобы побеждать, нужно также иметь большой опыт и понимание во многих аспектах жизни.
Николай — «победитель народов». Как и Никита, Николай способен побеждать, а для этого потребуется немало знаний.
Также существует мнение, что можно назвать ребенка в честь гениев. Существует даже список самых популярных имен среди гением: Джон (Дальтон, Леннон), Роберт (Вудро Уилсон), Уильям (Фолкнер, Шекспир), Чарльз (Дарвин), Дэвид (Боуи), Джеймс (Кэмерон). Из русских гениев стоит выделить: Владимир (Ипатьев), (Константин (Новоселов), Андрей (Гейм), Леонид (Парфенов).
Отметим, что называть ребенка нужно от чистого сердца. Это самое лучшее решение.