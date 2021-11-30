Когда просить помощи у высших сил в декабре 2021 года: часы ангела по дням. Какие дни особо хороши

Ангел-хранитель — добрый дух, который дан каждому человеку при крещении. Он оберегает людей от несчастий и неудач. Чтобы его защита была беспрерывно с вами, нужно молиться высшим силам в час ангела. Такой час происходит каждый день — декабрь не становится исключением. Но стоит помнить, что день молитвы требует соблюдения ряда правил.
Во-первых, в день молитвы ни в коем случае нельзя согрешать и идти на поводу соблазнов. Это крайне важно, чтобы Небеса услышали молящегося.
Во-вторых, категорически запрещено вступать в конфликты и ругаться с окружающими.
В-третьих, необходимо воздержаться от плохих слов. Ругань недопустима. Особенно в час ангела.
Также стоит помнить, что час ангела может выпадать на определенные праздники и даже посты. В такие дни необходимо соблюдать правила и избегать нарушения запретов этих светлых дат. Если сделать все правильно, то ангел-хранитель точно услышит вас и поможет в трудный час.
Молитва ангелу-хранителю в нужный час:
Молитва ангелу позволяет обрести необходимую защиту от нечистого и неудач. Также такая молитва способна дать необходимые силы и уверенность каждому молящемуся. Каждый из дней мольбы приносит то, чего не хватает на душе верующего человека.
Дни и часы для молитв:
1 декабря — с 09:25 до 10:12.
2 декабря — с 10:15 до 11:05.
3 декабря — с 10:25 до 11:15.
4 декабря — с 10:10 до 11:00.
5 декабря — с 12:12 до 13:00.
6 декабря — с 10:40 до 11:30.
7 декабря — с 11:10 до 11:55.
8 декабря — с 09:15 до 10:10.
9 декабря — с 12:10 до 12:50.
10 декабря — с 08:40 до 09:30.
11 декабря — с 08:25 до 09:11.
12 декабря — с 10:45 до 11:35.
13 декабря — с 08:45 до 09:32.
14 декабря — с 12:10 до 13:00.
15 декабря — с 09:01 до 09:45.
16 декабря — с 13:10 до 13:50.
17 декабря — с 10:35 до 11:20.
18 декабря — с 18:45 до 19:35.
19 декабря — с 08:05 до 08:48.
20 декабря — с 07:35 до 08:20.
21 декабря — с 08:12 до 09:10.
22 декабря — с 07:12 до 08:00.
23 декабря — с 09:10 до 10:00.
24 декабря — с 06:46 до 07:30.
25 декабря — с 10:20 до 11:10.
26 декабря — с 09:15 до 09:55.
27 декабря — с 05:55 до 06:45.
28 декабря — с 08:45 до 09:32.
29 декабря — с 10:15 до 11:05.
30 декабря — с 08:20 до 09:10.
31 декабря — с 10:00 до 11:00.