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Когда просить помощи у высших сил в декабре 2021 года: часы ангела по дням. Какие дни особо хороши

4:00:0011/30/2021
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Молитва в час ангела способна изменить жизнь каждого верующего в лучшую сторону.

В нужный час каждый желающий может заручиться помощью ангела. Фото: Pxfuel.com
В нужный час каждый желающий может заручиться помощью ангела. Фото: Pxfuel.com

Ангел-хранитель — добрый дух, который дан каждому человеку при крещении. Он оберегает людей от несчастий и неудач. Чтобы его защита была беспрерывно с вами, нужно молиться высшим силам в час ангела. Такой час происходит каждый день — декабрь не становится исключением. Но стоит помнить, что день молитвы требует соблюдения ряда правил.

Во-первых, в день молитвы ни в коем случае нельзя согрешать и идти на поводу соблазнов. Это крайне важно, чтобы Небеса услышали молящегося.

Во-вторых, категорически запрещено вступать в конфликты и ругаться с окружающими.

В-третьих, необходимо воздержаться от плохих слов. Ругань недопустима. Особенно в час ангела.

Также стоит помнить, что час ангела может выпадать на определенные праздники и даже посты. В такие дни необходимо соблюдать правила и избегать нарушения запретов этих светлых дат. Если сделать все правильно, то ангел-хранитель точно услышит вас и поможет в трудный час.

Молитва ангелу-хранителю в нужный час:

Молитва ангелу способна предать сил и уверенности в себе, а также защитить в трудный час
Молитва ангелу способна предать сил и уверенности в себе, а также защитить в трудный час

Молитва ангелу позволяет обрести необходимую защиту от нечистого и неудач. Также такая молитва способна дать необходимые силы и уверенность каждому молящемуся. Каждый из дней мольбы приносит то, чего не хватает на душе верующего человека.

Дни и часы для молитв:

1 декабря — с 09:25 до 10:12.

2 декабря — с 10:15 до 11:05.

3 декабря — с 10:25 до 11:15.

4 декабря — с 10:10 до 11:00.

5 декабря — с 12:12 до 13:00.

6 декабря — с 10:40 до 11:30.

7 декабря — с 11:10 до 11:55.

8 декабря — с 09:15 до 10:10.

9 декабря — с 12:10 до 12:50.

10 декабря — с 08:40 до 09:30.

11 декабря — с 08:25 до 09:11.

12 декабря — с 10:45 до 11:35.

13 декабря — с 08:45 до 09:32.

14 декабря — с 12:10 до 13:00.

15 декабря — с 09:01 до 09:45.

16 декабря — с 13:10 до 13:50.

17 декабря — с 10:35 до 11:20.

18 декабря — с 18:45 до 19:35.

19 декабря — с 08:05 до 08:48.

20 декабря — с 07:35 до 08:20.

21 декабря — с 08:12 до 09:10.

22 декабря — с 07:12 до 08:00.

23 декабря — с 09:10 до 10:00.

24 декабря — с 06:46 до 07:30.

25 декабря — с 10:20 до 11:10.

26 декабря — с 09:15 до 09:55.

27 декабря — с 05:55 до 06:45.

28 декабря — с 08:45 до 09:32.

29 декабря — с 10:15 до 11:05.

30 декабря — с 08:20 до 09:10.

31 декабря — с 10:00 до 11:00.

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православиечас ангелаглавная молитва
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