30 ноября отмечают два ярких праздника: «Праздник неглиже» и «День держания хвоста трубой и носа морковкой» - в чем смысл праздников и кого поздравляют

30 ноября отмечается сразу два необычных праздника. Они празднуются неофициально, но это не делает их менее интересными и по-своему атмосферными. В этот день отмечается Праздник неглиже, а также День держания хвоста трубой и носа морковкой. Как их празднуют и кого нужно поздравить в этот веселый день?
Праздник неглиже имеет интересную основу. Неглиже является видом ночной рубашки для женщин. По сути, это длинное платье, в котором удобно спать. Особенно популярно оно было во времена Франции XVIII века. В русском языке это слово приобрело немного пренебрежительный оттенок: неглиже — слегка небрежная домашняя одежда — как для мужчин, так и для женщин. Но причем здесь праздник? Его принято праздновать в пижамах? К сожалению или к счастью, нет. Но этот праздник назван так неспроста.
Праздник неглиже считается днем власти зимы — обычно во многих городах уже лежит снег. Но лежит он все же местами, неаккуратно и еще не слишком по-зимнему. Небрежно, как неглиже по-русски. В этот день можно поздравить родных и близких с кануном зимы и приходом холодов.
День держания хвоста трубой и носа морковкой звучит, без сомнений, как часть анекдота или шуточной истории, но и это настоящий, пусть и неофициальный праздник. Считается, что многие люди часто унывают, отступают от серьезных вопросов и ленятся. Именно в этот день принято быть энергичнее, чем обычно. Необходимо постараться и выложиться на 110%, чтобы хвост, ваш внутренний стержень, был жестким, как труба, а нос смотрел уверенно вверх, как морковка. Поздравить с таким необычным праздником можно всех тех, кто вместе с вами решил попробовать быть активнее, чем в другие дни.