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Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года

2:14:3211/30/2021,Ирина Новая
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Первыми индексация затронет тех россиян, чья пенсия по возрасту – единственный источник их официального дохода.

С 1 января сумма подрастёт и у тех инвалидов, чей стаж позволяет получать страховую пенсию. Фото: Pixabay

Федеральный бюджет на грядущий 2022 год уже принят на законодательном уровне. Его сумма превышает 25 триллионов рублей. План расходов на этот раз заложен с профицитом – то есть с запасными средствами, которые российское руководство сможет использовать в непредвиденных случаях.

Факт принятия бюджета оставляет мало надежд на то, что те или иные выплаты будут проиндексированы дополнительно. Например, рост пенсий для работающих россиян пожилого возраста в 2022 году не предусмотрен вообще. Однако профицит бюджетных средств оставляет вероятность, что какие-то из выплат ещё подрастут. Возможно, об этом объявит президент РФ Владимир Путин на предновогодней пресс-конференции.

Для пожилых

Первыми индексация затронет тех россиян, чья пенсия по возрасту – единственный источник их официального дохода. Плановый рост страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, что несколько ниже уровня инфляции. С 1 января основа составит 6 401 рубль, а каждый накопленный коэффициент будет стоить 104 рубля.

Благодаря индексации фиксированной части, все выплаты на её основе подрастут. Среди них надбавки за сельский стаж, наличие иждивенцев, работу в северных регионах и достижение 80-ти лет.

С 1 января сумма подрастёт и у тех инвалидов, чей стаж позволяет получать страховую пенсию. Тогда же индексации подвергнется понижающий коэффициент у военных. Рост их пенсий составит всего 0,45%. Остальные 4% индексации бывшие «силовики» увидят только осенью.

Социальные пенсии, положенные некоторым инвалидам и пожилым людям без трудового стажа, вырастут с 1 апреля 2022 года. Показатель индексации здесь – 7,7%.

Для молодых

Выплаты, касающиеся семей с детьми, на этот раз оказались в приоритете у государства. Например, с 1 февраля при рождении ребёнка родитель получит не 18 886 рублей, а 19 981.

Бюджет на 2022 год позволил повысить прожиточный минимум трудоспособных россиян до 13 026 рублей, а значит, изменились все основанные на нём выплаты. Половина этой суммы будет ежемесячно начисляться беременным россиянкам, если среднедушевой доход в их семьях меньше регионального минимума.

Проиндексируют пособия для жён призывников: если россиянка беременна, в 2022 году она получит не 29 908, а 31 642 рубля. Выплата – одноразовая. На ежемесячную есть право у матерей, родивших призывнику ребёнка. До конца службы отца, они будут получать по 13 561 рублю, индексация здесь составит 5,8%.

Материнский капитал тоже вырастет, даже если он получен ранее и не использован. Сумма зависит от количества детей. В 2022 году она составит 503 237 рублей при рождении первого ребёнка, 665 009 – второго. Под индексацию попадает и доплата.

С 1 февраля вырастет единовременная поддержка после усыновления ребёнка старше 7-ми лет. Вместо 144 307 будут давать 152 677 рублей.

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