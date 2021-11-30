В статью 49 закона о воинской обязанности и военной службе внесли изменения

В России появились изменения в статье 49 закона о воинской обязанности и военной службе. Теперь срок контракта о прохождении военной службы при его продлении будет определяться президентом Российской Федерации, это касается не всех военнослужащих, а только лиц, имеющих такие военные звания, как маршал Российской Федерации, генерал армии, адмирал флота. Также закон будет распространяться на людей, которые перешагнули черту предельного возраста прохождения военной службы.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Турции сильный ураган роняет башни и переворачивает автомобили. Из-за стихийного бедствия пострадали 9 человек, еще 2 скончались от полученных травм. В интернете появились видео с места происшествий, на кадрах видно даже падение башни с часами.