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Центр имени Гамалеи изменит вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» ради борьбы с новым штаммов омикрон за 45 дней

3:35:4011/30/2021
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А в течение того же года возможно будет разработать порядка 3 млрд доз.

Препарат от нового штамма коронавируса может появиться за 45 дней. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России Центр имени Гамалеи начал адаптировать вакцина от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». По словам представителей ведомства, новый препарат может быть готов уже в течение 45 дней. Также сотрудники организации заявляют, что сотни миллионов доз «Спутника» против «Омикрона» могут появиться на международном рынке уже к 20 февраля 2022 года. А в течение того же года возможно будет разработать порядка 3 млрд порций.

Информация о риске нового штамма коронавируса появилась 24 ноября, тогда британские сообщали, что разновидность может распространиться по всему миру за несколько месяцев. Издание Daily Mail сообщало, что новый вид COVID-19 более опасен, чем предыдущие штаммы. А руководство некоторых стран начало закрывать границы из-за таких новостей.

Сейчас правительство России призывает население страны проходить вакцинацию от коронавируса. На данный момент в стране зарегистрировано пять одобренных вакцин от заболевания: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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коронавирусКовид вакцина
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