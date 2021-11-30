Чудеса иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: кого она излечила и кого берет под защиту

В православной церкви икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение» занимает одно из главных мест, хотя ее оригинал не сохранился до наших дней, а в храмах находятся только копии. Эта святыня была подарена русской земле с древнего Афона, и здесь она прославилась своими чудесами.
Известно, что икону у себя держал константинопольский патриарх Афанасий третий, который после своей кончины был причислен к лику святых. Он приехал в Россию, взяв с собой эту икону в 1653 году. А после его смерти она досталась к одному из монахов афонского Ватопедского монастыря.
История рассказывает одно из чудес, которое случилось от святого изображения. Студент вятского духовного училища, проходил мимо путешественника, который остановил его, попросив передать одно сообщение отцу юноши. Однако он забыл про эту просьбу. И тогда ему приснился сон, в котором мужчина упрекнул его за легкомыслие. А на следующее утро юноша онемел.
Шесть лет он не мог говорить, пока в храм не привезли икону «В скорбех и печалех утешение». Приложившись к ней после молебна, молодой человек вдруг почувствовал в языке какой-то жар и тотчас же обрел дар речи.
Сегодня икона Богородицы находится в Санкт-Петербурге, в Николо-Богоявленском соборе. Образ Богородицы выносят два раза в год. Вечером перед службой накануне второго декабря, а также возвращается обратно 2 декабря. Список со святого образа находится в городе Слободском.