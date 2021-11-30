Вопрос мэру Бердска: Когда вы займетесь вопросом о подтоплении домов в частном секторе от улицы Маяковского, Добролюбова, Гоголя, Пушкина?

Вопрос мэру Бердска на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 прислала бердчанка:
Подскажите, пожалуйста. Когда вы займетесь вопросом о подтоплении домов в частном секторе от улицы Маяковского, Добролюбова, Гоголя, Пушкина и т.д. Отписки администрации и КБУ не очень корректны. В этом году наш труд и силы были погублены. Вода в погребах поднимается с каждым днем. Колодцы с подключением холодной водой подтоплены. Многие дома остались без продуктов питания заготовленных на зиму (просто все подтопило). С такими темпами скоро начнет все вода идти в дома. Помогите, пожалуйста, разобраться и устранить эти проблемы. Это не вина хозяев частного сектора.