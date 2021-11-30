Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вопрос мэру Бердска: Когда вы займетесь вопросом о подтоплении домов в частном секторе от улицы Маяковского, Добролюбова, Гоголя, Пушкина?

3:37:1911/30/2021
0

Многие дома остались без продуктов питания заготовленных на зиму (просто все подтопило). С такими темпами скоро начнет все вода идти в дома.

Вопрос мэру Бердска на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 прислала бердчанка:

Ежегодно жители некоторых районов частного сектора страдают от весеннего паводка
Ежегодно жители некоторых районов частного сектора страдают от весеннего паводка. Фото: "Курьер.Среда"

Подскажите, пожалуйста. Когда вы займетесь вопросом о подтоплении домов в частном секторе от улицы Маяковского, Добролюбова, Гоголя, Пушкина и т.д. Отписки администрации и КБУ не очень корректны. В этом году наш труд и силы были погублены. Вода в погребах поднимается с каждым днем. Колодцы с подключением холодной водой подтоплены. Многие дома остались без продуктов питания заготовленных на зиму (просто все подтопило). С такими темпами скоро начнет все вода идти в дома. Помогите, пожалуйста, разобраться и устранить эти проблемы. Это не вина хозяев частного сектора.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
частный секторподтопление частного сектора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно ли решить эту беду?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Центр имени Гамалеи изменит вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» ради борьбы с новым штаммов омикрон за 45 дней
3:35:40 11/30/2021
Центр имени Гамалеи изменит вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» ради борьбы с новым штаммов омикрон за 45 дней
У трех знаков зодиака последний день осени, 30 ноября 2021 года, будет отличный день
3:32:41 11/30/2021
У трех знаков зодиака последний день осени, 30 ноября 2021 года, будет отличный день
Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены
3:30:02 11/30/2021
Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены
В статью 49 закона о воинской обязанности и военной службе внесли изменения
3:24:12 11/30/2021
В статью 49 закона о воинской обязанности и военной службе внесли изменения
Чтение карт Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 30 ноября 2021 года
3:19:37 11/30/2021
Чтение карт Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 30 ноября 2021 года
Зимнюю Универсиаду 2021 снова отменили. Помешал новый штамм коронавируса омикрон
3:13:17 11/30/2021
Зимнюю Универсиаду 2021 снова отменили. Помешал новый штамм коронавируса омикрон
Гороскоп на сегодня: что ждет все знаки зодиака 30 ноября 2021 года
3:09:33 11/30/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет все знаки зодиака 30 ноября 2021 года
В Турции мощнейшее торнадо повалило здания и протаранило машины. Есть погибшие
3:00:55 11/30/2021
В Турции мощнейшее торнадо повалило здания и протаранило машины. Есть погибшие
2 декабря - день памяти одного из 12 малых пророков – Авдия: истории жизни святого и почему его книга пророчеств очень важна для верующих
3:00:24 11/30/2021
2 декабря - день памяти одного из 12 малых пророков – Авдия: истории жизни святого и почему его книга пророчеств очень важна для верующих
Бердск«Матвейкина новогодняя мечта»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега с ДЦП и эпилепсией на покупку функционального стула собрали 128 000 рублей за 5 дней. Осталось 61 500 рублей
2:58:14 11/30/2021
«Матвейкина новогодняя мечта»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега с ДЦП и эпилепсией на покупку функционального стула собрали 128 000 рублей за 5 дней. Осталось 61 500 рублей