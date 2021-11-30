У трех знаков зодиака последний день осени, 30 ноября 2021 года, будет отличный день

Это последний день ноября, а это значит, что у кого-то вот-вот будет отличный день! Что такого в ноябре, что некоторым он кажется свежим и многообещающим?
Есть ли что-то в конце года, что опять-таки для «некоторых» людей вызывает чувство обещания и надежды? Может быть, в этом году у нас есть несколько потрясающих транзитов, которые выпадают на этот день? Да, вполне может быть!
Сегодня у нас есть убывающий полумесяц в Весах, Луна в квадрате Венеры и Луна в трине Юпитера. Комбинация этих транзитов действительно может творить чудеса для тех, кто открыт для исцеляющих аспектов космических предсказаний, пишет yourtango.com.
Некоторые знаки зодиака лучше переносят эти транзиты, чем другие, и то, что они получат сегодня, - это любовь, безопасность, позитивное видение и способность быть добрыми.
Когда мы проявляем доброту к другим, у нас бывает хороший день. Это действительно так просто. Сегодня тоже такой день. То, что мы производим, - это то, что мы получаем обратно; это станет очевидным с помощью Луны в Трине Юпитера, которая расширяет наши мысли и воплощает наши идеи в рекордно короткие сроки.
Это один из тех дней «Закона Притяжения», поэтому, когда вы говорите: «Я думаю, следовательно, я ...» - убедитесь, что вы думаете о хороших мыслях!
Знаки зодиака, у которых 30 ноября 2021 года будет отличный день:
Овен (21 марта - 19 апреля)Вы проснетесь в бодром, фантастическом настроении, и это настроение повлияет на всех вокруг вас. Вы не только чувствуете себя добрым, но и щедрым, и это всегда заставляет окружающих оживляться в ожидании.
Это тот день, когда вы решаете «пригласить всех пообедать или поужинать», и все усердствуют, зная, что этот день будет удачным.
Ваши отношения практически со всеми членами вашей семьи хорошие, мирные, мягко говоря, и, если есть какие-то проблемы, вы просто решили игнорировать их в течение дня.
Ты такой сильный, Овен - когда ты решишь пойти за золотом, ты вернешься домой ни с чем, кроме золота. Вы понимаете, что жизнь не всегда приносит вам счастье и что вам нужно сделать это для себя, и вы это делаете, особенно в такой день, как этот. Наслаждаться!
Телец (20 апреля - 20 мая)Есть причина, по которой вам понравится этот день, и это потому, что вы решили, что так и должно быть. Сегодня день чистого и немедленного проявления: то, что вы думаете, вы получаете. Меркурий в секстиле с Сатурном будоражит ваше воображение, и вы о многом думаете.
Первая вещь, о которой вы думаете, - это то, что вы хотите быть счастливыми или довольными в данный момент.
Вы не хотите понижать настроение, особенно потому, что проснулись, чувствуя себя очень уверенно и непринужденно . Вам тоже нравится это чувство. Это дает вам надежду, и это то, что вам нужно в последние несколько недель.
Что ж, надежда витает не только в воздухе, она в вашем сердце и в вашем уме, и с учетом сказанного, единственное место, куда вы можете пойти, - это вверх-вверх. Сделайте хороший!
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Недавно вы почувствовали, что значит быть счастливым, и постарались сохранить это чувство. Это не зависит от кого-то другого, и это здорово для тебя, Стрелец.
Когда Луна в Трине Юпитера работает как ваш агент самовыражения и творчества, вы пришли к осознанию того, что для того, чтобы быть счастливым, все, что вам нужно сделать, это проявить творческий подход.
Сегодня для вас один из тех гипер-творческих дней, когда есть искусство, музыка или литература. Есть счастливый Стрелец, улыбающийся в сторону, оставляющий позади все мирские проблемы.
Постарайся продолжать, Саг. Если среди знаков и есть кто-то, кто может сохранять оптимизм, так это вы. Продолжайте верить в себя, в свои способности и в то, что именно ВЫ делаете вас счастливыми. Это не из внешнего источника. Будь счастлив !