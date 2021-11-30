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Новый штамм коронавируса омикрон собрал в себе мутации всех предыдущих и он особо опасен, заявили ученые

4:02:1111/30/2021
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Общее число мутаций, которые входят в состав нового вида вируса, составило 32. Это в два раза больше, чем в Delta.

Новый вариант ковида объединил в себе все худшие мутации предыдущих. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Разновидность коронавируса в Ботсване, которая описывается специалистами, как худшая разновидность из всех существующих, включает в себя все опасные мутации выявленных ранее видов вируса и даже содержит новые. Это может привести к тому, что штамм будет наиболее распространяемым и устойчивым к вакцинам. Вид вируса приобрел мутации Delta, что также может привести к повышенному риску заражения.

Кроме того, штамм, который был обнаружен в Южной Африке, более устойчив к вакцинам, которые применяются для избежания заражения COVID-19. Разновидность состоит и из выпадения – фактор, который распространил альфа-варианту распространиться в Великобритании в прошлом году. Общее число мутаций, которые входят в состав нового вида вируса составило 32, это в два раза больше, чем в Delta. Благодаря двум уникальным изменениям в определенной части шипа, вирус оказывается в организме человека.

Основываясь на опыте, который подарил нам COVID-19, можно сказать, что через несколько месяцев недуг может распространиться по всему миру. В Южной Африке у местных жителей очень высокий уровень естественного иммунитета, однако несмотря на это, вирус очень быстро распространяется. Что говорит о том, что заболеть новым штаммом могут и люди, ранее перенесшие заболевание.

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