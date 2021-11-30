Вопрос мэру Бердска: дом К.Маркса, 38 уже три месяца без УК, скоро зарастем снегом

Вопрос мэру Бердска на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 прислала Людмила Грибанова:
"Вопрос мэру". Здравствуйте. Пишет Вам Грибанова Людмила Сергеевна, проживающая на Карла Маркса, 38. Наш дом уже 3 месяца находится без обслуживания, так как УК "Прогресс" принадлежащая, вновь избранном депутату Пилько, 1 сентября отказалась от нашего дома, так как он материально не выгоден, хотя эти же УК и запустили его. Об этой ситуации знают все, и депутаты и чиновники, вопрос ни как не решается.
Тепло в дом запускали, приглашая платного слесаря, после того, как после аварии, отключили отопление, опять приглашали слесаря, платно. Дворника на доме нет, скоро не сможем выйти из подъезда, или кто-нибудь убьётся на ледяных колдобинах. Позвонила в общественную приёмную, попросила, чтобы записали на приём к Шестернину, оказывается, что уже скоро, как 2 года приёмы не ведутся. Когда закончится это безобразие, чиновники, что хотят, то и творят, слуги народа, одним словом. Кроме отписок ничего не получаю. В прокуратуру тоже обращалась.