«Правды хотим добиться»: В Бердске умерла 76-летняя Галина Марусей после наезда мусоровоза МАН. Родственники ищут свидетелей смертельного ДТП и просят записи видеорегистраторов

В Бердске ищут свидетелей смертельной аварии, где водитель мусоровоза сбил 76-летнюю пенсионерку. С объявлением в «Курьер.Среда» о поиске свидетелей обратились родственники скончавшейся в реанимации Галины Марусей (Остапчук).
Напомним, что 18 июня 2021 года примерно в 11:20 76-летняя Галина Петровна вышла из своего дома на ул. Островского, 122, чтобы сходить в аптеку. Пожилая женщина прошла немного метров от дома, как между 5-м и 6-м подъездами на нее наехал водитель мусоровоза МАН, который двигался по дворовой территории. В результате наезда пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.
Как сообщила 29 ноября «Курьер.Среда» внучка пенсионерки, Галина Марусей скончалась в отделении реанимации 21 июня. У пострадавшей бердчанки было обильное кровотечение, перелом правой ноги и травматический шок. В отношении 32-летнего водителя мусоровоза МАН возбудили уголовное дело по ч.3. ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Ищем свидетелей, а также всех, кто может прояснить обстоятельства произошедшего. Помочь в расследовании дела могут фото и видео, а также записи видеорегистраторов. Могут помочь и очевидцы, - обратилась к жителям Бердска внучка погибшей в результате ДТП.
Дочь Галины Марусей (Остапчук) рассказала, что ее мать знала большая половина Бердска. Женщина много лет проработала заведующей столовой и была очень отзывчива по отношению к людям. Семья не ставит себе цели посадить водителя за решетку.
- У него тоже есть семья и дети. Мы это понимаем. Мы хотим добиться правды, чтобы управляющая компания «Экосервис» осознала, что нарушения были и они не должны повторяться в будущем, - выразила свое мнение Ольга Остапчук в беседе с редакцией.
Если у вас имеется хоть какая-то информация по случившемуся инциденту, убедительная просьба обращаться по телефонам: 8(383)232-69-01 (Лилия Анатольевна, следователь), 8-952-922-45-54 (Ольга, дочь).