Кому достанется все наследство Александра Градского, открыл тайну адвокат умершего

Адвокат Сергей Жорин рассказал о том, кому достанется наследство Александра Градского. Известно, что погибший исполнитель женился на гражданской жене Марине Коташенко, с которой он прожил 17 лет. Обручение произошло за несколько недель до его кончины. Как заявляет юрист, Градский мог оставить завещание, в котором разделил все свои владения между определенными людьми. По мнению Жорина, в наследство были включены жена умершего и их дети – семилетний Иван и трехлетний Александр.
Также адвокат сообщил, что дети станут претендентами на наследство Градского, даже если тот не оставил никакого завещания. Также свою долю в наследстве певца получат старшие дети, которые были рождены в браке с Ольгой Фартышевой. А вот сама бывшая супруга вряд ли получит что-то из имущества, которое принадлежало звезде.
Александр Градский являлся советским и российским певцом, поэтом и композитором. Он родился в 1949 году в Челябинской области. Музыкант являлся народным артистом России и лауреатом Госпремии. Артист скончался 28 ноября, ему 72 года. Смерть наступила из-за инфаркта головного мозга. А ухудшенное состояние здоровья началось из-за перенесенного коронавируса.