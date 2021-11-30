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Кому достанется все наследство Александра Градского, открыл тайну адвокат умершего

4:29:0111/30/2021
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Завещание может достаться его жене и детям.

Юрист рассказал о том, кому достанется наследство Александра Градского. Фото: Pixabay.com

Адвокат Сергей Жорин рассказал о том, кому достанется наследство Александра Градского. Известно, что погибший исполнитель женился на гражданской жене Марине Коташенко, с которой он прожил 17 лет. Обручение произошло за несколько недель до его кончины. Как заявляет юрист, Градский мог оставить завещание, в котором разделил все свои владения между определенными людьми. По мнению Жорина, в наследство были включены жена умершего и их дети – семилетний Иван и трехлетний Александр.

Также адвокат сообщил, что дети станут претендентами на наследство Градского, даже если тот не оставил никакого завещания. Также свою долю в наследстве певца получат старшие дети, которые были рождены в браке с Ольгой Фартышевой. А вот сама бывшая супруга вряд ли получит что-то из имущества, которое принадлежало звезде.

Александр Градский являлся советским и российским певцом, поэтом и композитором. Он родился в 1949 году в Челябинской области. Музыкант являлся народным артистом России и лауреатом Госпремии. Артист скончался 28 ноября, ему 72 года. Смерть наступила из-за инфаркта головного мозга. А ухудшенное состояние здоровья началось из-за перенесенного коронавируса.

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