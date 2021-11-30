В Бердске оперштаб рассекретил все данные о зараженных коронавирусом за сутки на 30 ноября

В Бердске за 24 часа коронавирусом успели заразиться еще 14 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находится 941 житель. А Общее число людей, прошедших ПЦР-тесты, составило 349. За те же сутки выздороветь и выписаться из ковидных отделений удалось 2 819 пациентам. Всего в городе было зафиксировано 3164 случаев заражения COVID-19. Также были выявлены заболевшие и в учреждениях образовательной сферы: 41 школьник и 20 воспитанников детских садов. Заразиться успели и два сотрудника таких организаций. А общее число контактных лиц в сфере образования составило 1475, из них 1044 в школах и 431 в детских садах. Приостановить свою деятельность пришлось 20 группам и 39 классам. А по ОРВИ закрылись 14 классов и 16 групп.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что зимнюю Универсиаду снова отменили из-за нового штамма коронавируса. Это происходит уже во второй раз. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации. Проведение соревнований было запланировано на декабрь: с 11 по 21 числа в Люцерне (Швейцария).