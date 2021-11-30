В Тюмени жесткого убийцу и насильника 8-летней Насти Муравьевой оставили под стражей до весны 2022 года

В Тюмени областной суд оставил под стражей Виталия Бережного, который подозревается в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Меру пресечения для подозреваемого продлили до начала весны 2022 года. Мужчина был заключен под стражу в СИЗО еще 17 августа 2021 года. Следствия считает, что он может иметь отношение к убийству несовершеннолетней жительницы Тюмени, тело которой было обнаружено только через 1,5 месяца после ее пропажи, пишет 72.ru.
– Мужчина, в отношении которого ведутся следственные действия остался под стражей, ему предстоит провести в СИЗО несколько месяцев до 1 марта 2022 года, – сообщили в пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в статью 49 закона о воинской обязанности и военной службе внесли изменения. Теперь лица, имеющие звания: маршал Российской Федерации, генерал армии, адмирал флота будут не сами решать срок контракта о прохождении военной службы при его продлении. Такое решение будет принимать президент России.