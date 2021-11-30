Сильная молитва об исцелении иконе Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»

Икона Божией Матери, известная как икона “Утешение в скорбех и печалях”, представляет собой шарнирную икону, датируемую семнадцатым веком. По преданию, икона принадлежала Константинопольскому патриарху Афанасию.
На протяжении длительных путешествий Владыки, и времен уединения, включая его пребывание на Афоне, с ним была икона "Утешение в скорби и печалех". Следовательно, 1653 год можно считать годом, когда Икона впервые прибыла в Россию.
Святой образ был прославлен в Вятском уезде в тот период, когда иеромонах Паисий, привезя с Афона икону Богоматери "Утешение в скорбях и печалех", остановился, чтобы собрать пожертвования в селе Слободском. Именно тогда Божья Матерь соизволила прославить икону различными чудесами.
Святой образ и сейчас совершает многочисленные чудеса. Через молитвы к нему, люди избавляются от различных недугов, как от физических, так и от душевных болей. Тот факт, что Божья Матерь быстро помогает нам в наших печалях, отражен в названии ее иконы.
Скорбящие люди обретают радость, даже если они не избавляются сразу от своих печалей, болезней и жизненных проблем. Это происходит потому, что благодать Божья изливается на душу через заступничество Небесного Защитника, и благодать Божья достаточно сильна, чтобы утешить человека даже в разгар величайших испытаний и бед.