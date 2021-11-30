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В Европе за отказ от вакцинации против коронавируса жестко оштрафуют до 302 000 рублей и посадят в тюрьму

4:54:5711/30/2021
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Для людей, которые будут привлекаться более одного раза, сумма штрафа вырастет в два раза и составит 7 200 евро.

В Европе могут начать штрафовать за отказ от вакцинации. Фото: Pixabay.com

В Австрии будут штрафовать всех граждан, которые откажутся от вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделало издание Die Presse со ссылкой на законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Его готовит правительство страны. Документ вступит в законную силу только через семь дней, однако журналисты уже опубликовали об этом информацию. Таким образом, граждане, которые проявят нежелание к вакцинации будут оштрафованы на сумму до 3 600 евро (302 тыс. рублей). А если человек откажется выплачивать штрафную сумму, его могут посадить в тюрьму сроком на четыре месяца. Для людей, которые будут привлекаться более одного раза, сумма штрафа вырастет в два раза и составит 7 200 евро.

Известно, что в ближайшее время в Австрии вакцинация должна стать обязательной. Такое правило будет распространяться на всех граждан страны, кроме беременных женщин, детей до 12 лет и лиц, которым прохождение вакцинации противопоказано по медицинским соображениям. Но перед таким нововведением идею должны согласовать две палаты Австралийского парламента.

Ранее Владимир Путин оценил идею о штрафах за отказ от вакцинации в России. Глава заявил, что число вакцинированных граждан должно возрастать без давления на население. Также Путин призвал депутатов просвещать граждан о пользе прохождения вакцинации и выступать с заявлениями об этом в СМИ.

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пандемиякоронавирусКовидВакцинация.
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