Коллеги бывшего мэра Прокопьевска нашли оправдание его банкету после взрыва на шахте «Листвяжная»

В Совете народных депутатов заявили, что после взрыва на шахте «Листвяжная» состоялись посиделки чиновников в оном из местных кафе в честь назначения нового мэра. В тот день скончался 51 человек. На выплату компенсаций после данного взрыва будет потрачено порядка 200 млн рублей. Родные погибших обращаются за материальной помощью, но вот близкие двух пострадавших отказались от таких мер, потому что надеются, что их приближенных найдут живыми.
Пока родные трагично скорбят, чиновники города Прокопьевск устроили церемонию празднования в одном из местных заведений. А спасатели в свою очередь бурят скважины в местах взрыва, чтобы повысить уровень кислорода под землей и снизить концентрацию метана, тогда опасность взрыва станет гораздо меньше.
– Сегодня заканчиваем осуществление выплат для родных погибших, но вот выплачивать деньги будут не всем, близкие двоих пострадавших отказались от такой поддержки и заявили, что будут принимать решение после того, как окончательно убедятся в кончите родственников, – сообщили глава Кемеровской области Сергей Цивилев.
Сейчас некоторых пациентов уже выписали, но еще 80 пострадавших остаются в отделениях медучреждений. Также в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, это говорит о том, что чиновники — и в системе управления, и в системе предупреждения ЧП должны сменить формат работы на более эффективный. Однако один из местных видеоблогеров снял видео, на котором нынешний мэр города Вячеслав Старченко отмечает свое повышение. Все в традициях особого праздника: музыка, закуски и напитки на столе, шумная компания. Однако после информация дошла до губернатора и он отправил мэра в отставку. На его место назначен исполняющий обязанности мэра Сергей Коноплев. А предыдущий глава прослужил на посту градоначальника всего один день: назначен был 25 ноября, а снят 26 ноября.