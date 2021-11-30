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Зимние каникулы 2021-2022: когда начнутся у школьников Москвы и России

7:00:1511/30/2021,София Мальцева
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Ежегодно Минобрнауки составляется рекомендательные дни каникулярного отдыха для российских школ.

В новогодние каникулы есть возможность вместе поехать путешествовать или придумать как отдыхать всей семьей в эти дни.Фото: Pixabay.com

С каждым днем школьники все ближе становятся к новогодним каникулам. А с наступившим декабрем, осталось ждать совсем немного. Зимние каникулы любят и ждут не только школьники, но и родители, большинство которых также пойдут отдыхать в первую неделю наступившего года.

Ежегодно Минобрнауки составляется рекомендательные дни каникулярного отдыха для российских школ. Этот документ дает руководству учебных заведений дату начала и конца отдыха. Расписание составляется для модульной, четвертной, а также для триместровой системы обучения. Расписание каникул предварительно обсуждают учителя, собирая комитет школы, руководство и родителей. Также на этом собрании присутствуют некоторые школьники. Поэтому в разных учебных заведениях России отдых для школьников может начаться в разные даты.

По выбранному Министерством образования плану, отдых зимой может начаться в 27-29 числах декабря. В 2021 году ученики пойдут отдыхать с 29 декабря по 9 января 2022 года.

В школах с триместровым обучением, каникулы определены с 26 декабря по 9 января. При этом длительность каникулярного отдыха не должна быть больше двух недель.

Стоит отметить, что и взрослые в долгожданные нерабочие дни пойдут отдыхать вместе с детьми. Их отдых продлится столько же, как и у детей: с 31 декабря по 9 января. Поэтому есть возможность вместе поехать путешествовать или придумать как отдыхать всей семьей в эти дни.

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